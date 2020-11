Madrid posarà en marxa una 'cartilla covid'

La Comunitat de Madrid ha tornat a posar damunt la taula l'opció de posar en pràctica una cartilla covid. Però aquesta vegada, a diferència del passat mes de juliol, la decisió tirarà endavant, segons ha avançat el diari El Mundo i han confirmat fonts del govern de la Comunitat de Madrid a l'ARA. El govern d'Isabel Díaz Ayuso vol tirar endavant d'aquesta manera el projecte d'una cartilla covid que permeti identificar les persones que tinguin anticossos.

Aquest possible passaport covid ja va ser defensat per Ayuso a l'estiu, malgrat que l'agència de salut de l'ONU, de la mà de veus científiques, ja havia alertat amb anterioritat contra l'emissió de passaports d'immunitat o certificats d'estar lliure de risc per a la gent que ha superat la infecció. De fet, el que el govern regional de Madrid estaria plantejant és una cartilla vinculada a la targeta sanitària per tenir registrades les persones que hagin passat la malaltia, hagin desenvolupat anticossos o s'hagin sotmès a proves PCR. La idea seria fer un buidatge de totes les dades recollides fins ara al sistema de salut de la comunitat amb l'objectiu de donar més llibertat a la població immunitzada, segons defensen des de la conselleria de Salut de Madrid i tal com va defensar Ayuso en el seu moment. De fet, la presidenta madrilenya va apuntar a un model que permetria "que les persones que no infectin puguin seguir fent vida normal". Però aquest cop des de la comunitat apunten a un caràcter "informatiu" d'aquesta cartilla.

Però aquesta possibilitat no només es va plantejar a la Comunitat de Madrid –on ara es tirarà endavant–, també es va discutir a Catalunya. En aquella ocasió va ser l'epidemiòleg Oriol Mitjà qui ho va plantejar i el president de la Generalitat, Quim Torra, ho va avalar. Tanmateix, la proposta no agradava a les conselleries de Salut i d'Interior i es va acabar guardant en un calaix.

Al seu torn, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha insistit aquest dijous que l'ús d'una "cartilla covid-19" és una decisió que "s'ha de pensar bé" i que s'ha de tenir "clar" l'ús que se'n faria. Sobre l'anunci de Madrid d'adoptar una cartilla covid, l'epidemiòleg ha preferit no posicionar-se –"No ho conec, no opinaré"–, si bé ha insistit que "no es poden individualitzar qüestions que afecten tota la població".