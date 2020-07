Madrid finalment fa obligatòria la mascareta i treballa per posar en marxa una cartilla covid-19 al setembre

Madrid acaba cedint i també fa obligatori l'ús de mascaretes. Era de les úniques comunitats espanyoles que encara no ho havien imposat, però la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquest dimarts un reguitzell de mesures amb l'objectiu de frenar els rebrots i prevenir una possible segona onada de contagis a la capital espanyola. En roda de premsa ha informat que a partir de dijous la mascareta s'haurà de dur als espais tancats i oberts –encara que es pugui mantenir la distància de seguretat– i fins i tot a les terrasses. A l'espai exterior, tant en bars o restaurants com al carrer, es limiten les reunions a deu persones i es recomana que als domicilis tampoc se superi aquesta xifra. A més, els locals d'oci nocturn hauran de tancar a dos quarts de dues de la matinada i a partir de la una ja no s'admetran nous clients.

El seguiment de contactes de positius està sent un dels factors més complicats per frenar la transmissió de la malaltia i Madrid també ha decidit prendre mesures per millorar-ho. D'una banda, Ayuso ha anunciat que es contracten 360 nous rastrejadors, una xifra que encara es podria ampliar en funció de les necessitats. El control del virus s'incrementarà als punts d'entrada de la ciutat, com són l'aeroport de Barajas i les estacions d'AVE, amb la possibilitat de fer-hi proves PCR. Ayuso ha explicat que durant el mes de juliol s'han detectat fins a 89 positius a l'aeroport.

Cartilla covid-19

Una altra de les decisions que ha pres l'executiu madrileny és la possibilitat de crear el que ha anomenat cartilla covid-19, que estarà vinculada a la targeta sanitària i s'hi recollirà si la persona ha passat el virus, si té anticossos o si s'ha sotmès a alguna prova diagnòstica. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha explicat en roda de premsa que estan "treballant" per posar en marxa de cara al setembre una prova pilot d'aquest experiment. A més, Madrid reactiva l'hospital de campanya d'Ifema mentre no s'acabi de construir el centre hospitalari de pandèmia, on es derivaran els pacients de covid-19.

L'anunci d'Ayuso arriba l'endemà que el líder del PP, Pablo Casado, demanés al president espanyol, Pedro Sánchez, un comandament únic sanitari per fer front a l'increment de contagis que s'està produint durant l'estiu. La presidenta regional, però, ha tirat pel dret i també ha mostrat la seva discrepància amb la conferència de presidents autonòmics presencial convocada per a aquest divendres a la Rioja. "El missatge va en direcció contrària al que demanem a la població", ha advertit Ayuso.