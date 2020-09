En marxa el primer cribatge massiu en una escola de Catalunya

L'escola Puig-Agut de Manlleu ha començat avui els cribatges massius i és el primer centre de Catalunya on es despleguen. Un 87% dels alumnes han presentat autorització per fer-se la prova, una xifra que el departament d'Educació valora com a molt positiva. Actualment, en aquesta escola de Manlleu hi ha tres grups confinats als quals ja se'ls ha fet la PCR, i la previsió és que aquest dijous es facin unes 400 proves més entre alumnes i personal.

S'ha decidit començar per aquesta escola perquè es troba en un dels barris amb més densitat de població de la ciutat i en una comarca on hi ha un alt índex de contagi comunitari. "Anem a buscar el virus i persones asimptomàtiques; és possible que hi hagi més casos i que s'hagin de tancar més classes, però això també és el que busquem", afirma l'alcalde del municipi, Àlex Garrido, en declaracions recollides per l'ACN.

Els científics calculen que en un cribratge massiu acostumen a sortir un 6% de positius de mitjana però no descarten que en aquest cas concret, el percentatge sigui fins i tot més alt. L'alcalde del municipi admet que és possible que aflorin més casos: "Millor ara que no d'aquí a uns mesos".

694 grups confinats a Catalunya

A Catalunya hi ha, fins aquest dijous, 694 grups confinats -una norantena més que ahir- i tres centres tancats: dos a Barcelona i un a Almenar, al Segrià, segons l'última actualització del departament d'Educació. En total hi ha 13.579 persones de la comunitat educativa en quarantena: 12.471 alumnes, 961 docents i personal intern, i 147 de personal extern. Pel que fa als positius, se n'han detectat 1.325: 1.153 d'alumnes, 163 de docents i personal intern, i 9 més entre el personal extern.

El col·legi d'Almenar és el centre més afectat fins al moment per casos positius de covid. Fins ara, Salut ha realitzat un total de 372 proves PCR a en aquest municipi, després de detectar un augment de positius en alguns grups bombolla. L'objectiu d'aquest cribatge poblacional és reduir les cadenes i la velocitat de transmissió dels contagiats enfront de la resta de grups de l'escola no aïllats, les seves famílies i el professorat.