Maten a trets 34 daines de forma indiscriminada al Pallars Sobirà

Uns desconeguts van matar a trets 34 daines la matinada del 26 de febrer al llarg de 18 quilòmetres entre Esterri d'Àneu i Llavorsí, al Pallars Sobirà, informa l'ACN. Els animals van ser morts a trets, suposadament des d'un vehicle, i se'ls va disparar des de banda i banda de la carretera enlluernant-los amb un focus. Els Agents Rurals creuen que es tracta d'un "acte vandàlic" ja que no s'ha fet cap aprofitament dels animals morts, ni de la seva carn ni com a "trofeus".

És per això que ho consideren com una "bretolada d'oci nocturn" i han portat el cas als jutjats de Tremp, on s'han obert diligències. Els autors podrien enfrontar-se a multes o penes de presó per infringir la normativa de caça.