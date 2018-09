La Mercè absorbeix el Dia sense Cotxes

El Dia sense Cotxes és una de les iniciatives que el govern d'Ada Colau va decidir treure del calaix –on portava dotze anys enterrada–. Primer, de manera tímida, coincidint amb un dissabte i tallant una dotzena de carrers. Els dos últims anys, la celebració es va fer ja en dia laborable i va multiplicar les afectacions, sobretot en vies secundàries de la ciutat, però també en punts importants com la Via Laietana o el carrer Gran de Gràcia. I, en l'última edició, que va quedar molt eclipsada per la situació política, també es va fer un tall en el que avui ja és la superilla de Sant Antoni. Aquest any, però, la cita torna a coincidir amb dissabte i, de fet, queda absorbida per la programació de les Festes de la Mercè: l'afectació es concentrarà, sobretot, a la Via Laietana, que demà estarà tallada al trànsit durant tot el dia i, a la tarda, també es restringirà el trànsit a Gran de Gràcia. El fet que la convocatòria coincideixi amb l'afectació habitual de la Mercè farà difícil, per tant, valorar si el Dia sense Cotxes té cap incidència en el volum de trànsit de la jornada. En les edicions en dia laborable, el consistori va xifrar la reducció en un 6%.

La convocatòria no ha generat els debats d'edicions passades, però l'equip de Colau elogia que la Mercè 2018 és "la més sostenible" de totes les que han organitzat. Durant tot el matí de dissabte s'organitzaran activitats a la Via Laietana. Des de classes de ioga fins a tallers de circ o propostes lúdiques per a ciclistes. El tram que va de la plaça Antoni Maura fins al passeig Isabel II mostrarà com podria ser aquest carrer "pacificat". Les desenes de talls en vies secundàries que es programaven fins ara queden substituïts per les alteracions pròpies de la Mercè.

Abans del Dia sense Cotxes, Barcelona celebra avui el conegut com a Park (ing) Day, una convocatòria que té lloc anualment en diferents ciutats del món i que transforma temporalment places públiques d'aparcament en petits jardins o altres propostes d'utilització de l'espai públic. A Barcelona ocuparan avui una vuitantena de places. Hi ha propostes com la del Centre Cívic Cotxeres de Borrell, que converteix la seva plaça d'aparcament en una plataforma per acostar la música clàssica als veïns o la instal·lació per conscienciar sobre el nombre de persones que moren en accidents de trànsit que proposa l’associació P(A)T (Prevenció Accidents de Trànsit). Hi ha, també, places d'aparcament convertides en horts o plenes de plantes.