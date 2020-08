Salut fa més de 15.500 PCR i detecta 345 positius asimptomàtics en els cribatges massius

Més de 15.500 proves PCR i un total de 345 positius asimptomàtics: aquest és el balanç provisional de la desena de cribatges massius que el departament de Salut ha estat fent les últimes setmanes en diversos punts del territori en coordinació amb els ajuntaments i les entitats veïnals. Aquesta estratègia de diagnòstic addicional a la que fan els centres d'atenció primària (CAP) es desplega en els municipis en què es detecta un brot de difícil seguiment o en barris o carrers concrets on hi ha risc que hi hagi transmissió comunitària.

L'objectiu és detectar "proactivament" els casos actius, especialment entre persones de menys de 50 anys que no són conscients d'haver-se contagiat, per recomanar l'aïllament i deixar fora de joc nombrosos transmissors asimptomàtics. Aquesta estratègia s'estendrà on augmenti la transmissió del virus i, aquest mateix dimarts, s'estan fent proves al municipi ebrenc de Benifallet, on s'ha identificat un focus d'almenys una quinzena d'afectats.

Des del 5 d'agost passat, Salut ha fet un total de 15.556 PCR en ciutats de l'àrea metropolitana com Sabadell o Santa Coloma de Gramenet i en barris amb una incidència elevada de casos, com Torre Baró (Barcelona) o el Pont Vell (Ripollet). Del total de proves, només 345 (2,22%) han donat un resultat positiu. "Són resultats molt satisfactoris, ja que es tracta de casos d'asimptòmatics que, si no haguessin sigut detectats, haurien transmès el covid-19", valora la conselleria en un comunicat.

L'estratègia de proves massives va començar en quatre municipis del Vallès –Ripollet, Terrassa, Sabadell i Granollers– i a la localitat lleidatana de Torregrossa (Pla d'Urgell). A Ripollet, durant dos dies es van fer 2.176 tests, que van revelar 13 casos actius (el 0,60%), mentre que a Sabadell es van recollir 3.222 mostres i només 51 van donar positiu (1,58%). Pel que fa a Terrassa, es van fer 1.513 proves amb un 1,06% de casos positius (16 casos).

Més PCR a Santa Coloma de Gramenet i Sabadell

Les xifres van ser més elevades a Granollers i Torregrossa, ja que es van dirigir específicament als barris on s'havien detectat focus actius: a la capital del Vallès Oriental es van fer 1.053 proves PCR, de les quals el 10,26% van ser positives (108 casos), i a Torregrossa se'n van fer 153, un 3,27% de les quals van constatar una infecció activa (5 casos). Entre el 10 i el 14 d'agost, a Santa Coloma de Gramenet es van fer un total de 3.028 PCR, amb un percentatge de positius del 3,24% (98 casos). I a Vilafranca del Penedès es van fer en el mateix període 3.022 tests, dels quals un 0,53% van donar resultat positiu (16 casos).

A Barcelona, Salut ha fet un total de 835 proves al barri de Torre Baró aquest cap de setmana i un 2,75% han sigut positius (23 casos), i al barri del Besòs i el Maresme –on està previst que demà encara es facin tests– s'han fet per ara un total de 554 PCR de les 1.200 que està previst fer-hi. Fins al moment un 2,71% han donat un resultat positiu (15 casos).