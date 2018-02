Més dosis d’antibiòtic per erradicar el pian

La malaltia de pian és més resistent als antibiòtics del que s’havia calculat en un primer moment i això obliga l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a canviar l’estratègia per erradicar-la. Caldrà administrar no una sinó diverses dosis d’antibiòtic als malalts, segons recull l’estudi liderat per l’investigador Oriol Mitjà que ha publicat la revista The Lancet. La recerca de Mitjà -investigador de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa- també alerta que cal vigilar de prop la resistència als antibiòtics com a part de l’estratègia per erradicar el pian al món.

El 2012, Oriol Mitjà va establir que una sola dosi d’azitromicina era suficient per curar la malaltia de pian en nens de Papua Nova Guinea. Aquest descobriment va establir les bases de l’estratègia de l’OMS per posar fi a la malaltia el 2020 mitjançant la distribució massiva de l’antibiòtic. Tot i així, el nou estudi conclou que cal l’administració de més d’una dosi d’antibiòtic a cada persona en intervals de 6 o 12 mesos. “Hem vist que una dosi no és suficient”, va explicar ahir Mitjà, i va afegir que “si s’aconsegueix aturar ràpid la transmissió, no hi haurà resistències”.

El Pian és una malaltia tropical oblidada, provocada per un bacteri, que comença amb úlceres a la pell. Si no es tracta, les ferides poden penetrar fins als ossos, rosegar-los i deformar-los. Afecta nens d’entre 5 i 15 anys. No els mata però els entristeix, els deforma i els discapacita des de fa un milió d’anys. Se’n notifiquen 100.000 nous casos anualment i hi ha 80 milions de persones en risc a tot el món.

Des de Papua Nova Guinea, fa vuit anys que Mitjà du a terme la recerca necessària per poder afirmar amb contundència que el pian pot ser la segona malaltia humana a ser erradicada, després de l’eliminació de la verola el 1980. Amb els nous resultats publicats a The Lancet, Mitjà ha anunciat que l’abril del 2018 iniciarà un nou projecte que busca determinar el nombre de dosis que cal administrar (entre dues i tres) per així informar l’OMS i establir l’estratègia per eliminar el pian.

El projecte, que té una durada de 24 mesos i arribarà a una població de 50.000 persones, compta amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), entre altres fundacions i farmacèutiques. Els autors presenten resultats 42 mesos després d’una campanya d’administració massiva a l’illa de Lihir (Papua Nova Guinea) en la qual es va donar una dosi única d’azitromicina al 84% de la població.

Cada sis mesos es va fer un seguiment per detectar casos actius de pian. Els resultats mostren que en els primers 18 mesos la prevalença de la malaltia va disminuir de forma contundent -de l’1,8% al 0,1%-, però va començar a ressorgir al cap de 24 mesos. Al cap de 42 mesos, havia pujat al 0,4%. A més, els investigadors van identificar, per primera vegada, cinc casos en què el bacteri del pian era resistent a l’azitromicina com a resultat d’una mutació. Va ser necessari administrar una injecció de penicil·lina benzatina per curar aquests nens.

Per aconseguir erradicar la malaltia -cosa que està previst que s’aconsegueixi l’any 2020, però que es podria endarrerir- es necessita més pressupost. El cost total del projecte és de 400.000 euros i Mitjà demana col·laboració per aconseguir els més de 100.000 euros que falten. “És important tractar totes les persones que resideixen en àrees endèmiques per curar les infeccions latents”, va defensar, i va insistir que “múltiples rondes de tractament massiu podrien eliminar el pian”.