Més de la meitat de les dones de l'Estat han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida

Un 57,3% de les dones de l'Estat, més de la meitat, han sigut víctimes d'assetjament, violència física o sexual al llarg de la seva vida: 11,8 milions. D'aquest total, 2,8 milions han patit violència sexual i 453.000 han sigut violades, majoritàriament per una persona coneguda. Així ho indica la macroenquesta elaborada per la Delegació del govern espanyol contra la violència de gènere presentada aquest dijous, que revela que quatre milions de dones han patit algun tipus de violència masclista pel simple fet de ser dones durant el 2019. Són unes xifres "demolidores" que reflecteixen una realitat "enormement dolorosa", ha afirmat la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

La macroenquesta s'ha elaborat a una mostra representativa de 9.568 dones de 16 anys o més residents a Espanya i, com a novetat respecte a la del 2015, ha inclòs preguntes per mesurar l'assetjament sexual i l' stalking –assetjament continuat en el temps– . També s'han introduït els casos que es produeixen fora de l'àmbit de la parella o de l'exparella, en infants, els detalls sobre episodis d'agressions en grup, les violències psicològiques, i s'ha preguntat per les peticions d'ajuda o denúncies presentades, entre d'altres.

Segons les xifres recollides, 1,3 milions de dones han patit violència sexual per part d'alguna persona amb la qual no ha mantingut relació de parella, 103.487 de les quals els últims dotze mesos. És especialment impactant que 704.000 dones ho van patir quan eren menors de 16 anys. En el 99,6% dels casos els agressors eren homes i en el 12,4% van participar més d'una persona. La majoria es van produir en un domicili –un 44,2%–, mentre que 17,8% van ser en bars o discoteques i un 32% en zones obertes com carrers o parcs.

Violència continuada de la parella o l'exparella

Dels 11,8 milions de dones que han patit violència masclista, sigui física o sexual, 2,9 l'han rebut de la seva parella o una exparella, 374.175 de les quals durant el 2019. La dada més preocupant és que en la gran majoria de casos no ha sigut puntual, sinó continuada. El 25% de les dones que han patit violència física per part de la seva parella actual afirmen que ha sigut en una única ocasió, mentre que el 75% diuen que ha passat més vegades. En la mateixa línia, el 10% de dones que han patit violència sexual per part de la seva parella afirmen que ha sigut una única ocasió, mentre que el 86,2% diuen que ha passat més vegades. La violència psicològica també és reiterativa i només un 14,9% de les dones que l'han patit per part de la seva parella actual afirmen que ha sigut puntual.

L'assetjament sexual (40,4%) i l' stalking (15,2%) l'han patit més de la meitat de les dones de l'Estat. Aquesta segona pràctica engloba accions dutes a terme per una mateixa persona de manera reiterada, com podrien ser enviar missatges, cartes o regals no desitjats, trucades amenaçadores o silencioses, esperar fora del domicili, el lloc de treball o l'escola, seguir i espiar, així com fer comentaris ofensius i propostes inapropiades per internet, entre d'altres. Un 52,6% de les dones que han patit l' stalking tenien entre 16 i 24 anys.

Denunciar o buscar ajuda

La macroenquesta del 2019 indaga en les conseqüències que ha implicat per a les víctimes intentar respondre a la situació, ja sigui denunciant, buscant ajuda o parlant-ne amb algú de l'entorn. Si es compara de manera global les dones que han mirat de fer front a qualsevol de les violències patides i amb les que no ho han fet, s'observen clares diferències: un 81,9% de les que han denunciat o buscat ajuda formal o informal per violència exercida d'una parella van trencar la relació. El percentatge descendeix en un 49,6% en els casos en què les víctimes no van buscar ajuda. L'informe no conclou que es pugui establir una relació de causalitat, però sí que indica que el fet de compartir la situació repercuteix positivament en la sortida de la violència. La ministra Montero ja ha anunciat que impulsarà un pla per combatre les violències masclistes (2021-2025).