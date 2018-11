Més prestigi per a la FP, una via per reduir l’abandonament escolar

Gairebé dos de cada deu joves d’entre 18 i 24 anys abandonen prematurament el sistema escolar a Catalunya. La xifra (17,1%) ha millorat molt des del 2008, quan era del 32%, però encara és lluny de la mitjana de la Unió Europea (10%). Per revertir-la, ja fa temps que experts en educació alerten que una de les claus és prestigiar la formació professional (FP), com una via per convèncer els alumnes que val la pena mantenir-se al sistema. El món empresarial i l’escolar van unir forces ahir per impulsar la FP, en el X Fòrum FemCAT, que va reunir més de 120 empresaris i experts del sector educatiu.

El clam va ser força unànime: perquè els alumnes vegin la FP com una sortida efectiva cal més orientació i més prestigi. I això passa, segons els experts, per reclamar a les empreses que contractin treballadors qualificats. “Hauria de ser generalitzat que no es pugui accedir als llocs de treball sense una formació prèvia”, va apuntar Tatiana Soler, cap d’estudis de formació professional a l’Institut Joan Brossa. Ho havia alertat una estona abans l’economista Miquel Puig, en dir que “quan l’empresari està disposat a contractar joves sense l’ESO o només amb l’ESO, un percentatge important d’alumnes abandonen l’escolarització”.

Soler també va proposar que les empreses vagin a les escoles “abans” per buscar alumnes potencials i “crear-los les ganes de participar en el món laboral”. Ho va confirmar sense embuts Ismael Palacín, de la Fundació Bofill, que va lamentar que l’orientació a l’alumne sovint és “escassa i arriba tard”.

Les dades avalen la FP. Primer, perquè més de la meitat dels alumnes de FP troben feina en els nou mesos posteriors a haver acabat els estudis, un percentatge que s’enfila fins al 70% si han cursat FP dual, segons un estudi del Govern i del Consell General de Cambres de Catalunya. I segon, perquè és una via per reduir l’abandonament escolar: al País Basc, on la taxa de fracàs escolar és del 7%, ja hi ha més estudiants que cursen formació professional que batxillerat.