Metallica dona un euro de cada entrada venuda del seu concert a Barcelona a la Fundació Arrels

Metallica ha donat la suma de 17.500 euros, un euro per cadascuna de les entrades del seu concert d'ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona, a la Fundació Arrels, una entitat dedicada a l'atenció de persones sense llar a la capital catalana.

Segons ha informat la fundació a través de les xarxes socials, l'aportació econòmica de la banda nord-americana serveix per "visibilitzar la realitat de les persones sense sostre", que actualment són més d'un miler a la capital catalana, segons dades recollides per l'entitat.

La donació es va produir ahir en el concert del grup a Barcelona, per part de la fundació de la qual formen part els membres de Metallica, All Within My Hands Foundation, que dona suport a causes com el dret a l'educació, la lluita contra la fam i altres problemes a escala local.

La Fundació Arrels ha mostrat el seu agraïment a la banda amb un missatge al seu compte de Twitter, acompanyat d'una fotografia dels integrants de Metallica posant amb un enorme xec: "Aquesta nit, les entrades del concert que feu a Barcelona cridaran, en part, ningú dormint al carrer!".