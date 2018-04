Milers d'exemplars de medusa apareixen a les platges de la Costa Brava

Milers d'exemplars del que es coneix com a 'Velella velella', una colònia de petits animals hidrozous de color blau i que s'assemblen a les meduses, han omplert els últims dies les platges i el litoral de diversos municipis de la Costa Brava, des de Palamós fins al Port de la Selva. El biòleg Eduard Marquès assegura que aquesta espècie és habitual de la costa oest dels Estats Units però que es pot trobar en aigües interiors de la costa catalana. Tot i això, tant ell com els veïns dels pobles afectats afirmen que mai havien vist un avarament tan gran. Tant el regidor de Governació del Port de la Selva, Roger Pinart, com el sotsinspector en cap de la Policia Local de Llançà, Jaume Simón, diuen que per ara no adoptaran cap mesura i que esperen que els animals s'acabin desintegrant.

Marquès creu que l'arribada d'aquesta colònia al litoral es pot deure a una combinació de factors. En els últims dies, a la zona ha predominat el vent de component sud i, sobretot, el garbí. Una situació que, combinada amb una "eclosió" significativa d'aquesta espècie mar endins, pot haver provocat que els corrents les hagin conduït fins a la costa. De fet, aquests animalons tenen una mena de vela i neden en superfície. A més, un altre factor que pot haver-hi influït seria l'increment de la temperatura i de l'acidificació. Encara que no es tracta d'una espècie perillosa, la 'Velella velella' sí que desprèn cert verí.

La gran quantitat que ha aparegut a les platges i el litoral, ja que aquests animals es desplacen en grup, ha agafat per sorpresa els veïns dels municipis afectats. La Laura, una veïna del Port de la Selva, afirma que mai havien vist res semblant, tot i que en altres ocasions, i en algunes cales del municipi, sí que havien observat grans quantitats de meduses d'altres espècies. El regidor de Governació del municipi, Roger Pinart, hi coincideix i afegeix que ni tan sols els pescadors més veterans recorden haver-ne vist tantes, ni tampoc tan a prop de la costa.

Competència dels ajuntaments

Ara bé, cap dels dos municipis tenen previst prendre mesures. De fet, a Llançà hauria afectat tres de les més de vint platges del terme municipal i al Port de la Selva s'han concentrat sobretot al moll pesquer i a la zona de Sarnella. Pinart diu que ningú se'n fa càrrec i que, per tant, el que faran serà esperar que "es morin" i s'acabin "enfonsant". Simón, per la seva banda, diu que, com que no és temporada turística, esperaran que el mateix mar les acabi desintegrant.

Des del departament de Territori i Sostenibilitat, asseguren que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no té previst fer cap intervenció perquè no suposen un problema ni impliquen una contaminació de les aigües. En aquest sentit, apunten que quan aquest tipus d'animals arriben a les platges és competència dels ajuntaments decidir si les netegen o no.