Buch admet que hi ha mossos que es van sobrepassar a Terrassa i diu que no li tremolarà el pols per expulsar agents de la Brimo

Primeres declaracions del conseller d'Interior, Miquel Buch, després de les càrregues dels Mossos contra antifeixistes a Terrassa que protestaven per l'acte de Vox en commemoració dels 40 anys de la Constitució espanyola. En diverses intervencions a 'El matí de Catalunya Ràdio', 'El món a RAC1' i 'Els matins' de TV3, el conseller ha donat explicacions sobre l'operatiu policial a Terrassa i Girona, i ha reconegut que "hi ha imatges que indiquen que potser algun agent es va extralimitar". "Algunes imatges no s'ajusten als principis d'una policia democràtica i es prendran decisions si hi ha hagut mala praxi", ha afegit, i ha subratllat: "No em tremolarà el pols per fer fora agents de la Brimo".

Així i tot, Buch també ha defensat que, en alguns casos, "es va haver d'utilitzar la força per evitar un enfrontament violent" entre els dos grups de manifestants. "Si haguessin arribat a traspassar el cordó policial, hauríem tingut l'enfrontament entre dos grups antagònics i això no ens ajuda ni com a país ni com a procés democràtic i pacífic, ni en cap cas ajudaria els presos polítics", ha reflexionat. "Jo soc un antifeixista més, però hi ha un pas entre això i utilitzar la violència. Demano que abandonem aquests grups vandàlics radicals", ha reflexionat el conseller.

Sobre l'agressió a la diputada de la CUP Maria Sirvent, Buch assegura que hi va parlar ahir per interessar-se "pel seu estat de salut" i es van "emplaçar a parlar, si calia, avui o demà o quan calgués".

🔴 Això és només un petit exemple de les desenes de ferides a les càrregues dels @mossos durante les protestes contra el feixisme.

Algunes d'elles greus.

Fins quan @govern? #BuchDimissió pic.twitter.com/ZrCyNnagDJ — CUP Països Catalans (@cupnacional) 6 de desembre de 2018

Sobre les veus que ahir demanaven la seva dimissió, Buch ha dit: "Evidentment sap greu que la demanin. El càrrec el te a la disposició el president des del primer dia", ha conclòs.

Aquest matí, president de la Generalitat, Quim Torra ha demanat des d'Eslovènia, on es troba de viatge oficial, al seu conseller d'Interior que faci canvis en el departament que dirigeix de manera immediata. En cas contrari, ha advertit, serà ell mateix qui prengui les decisions que corresponguin.