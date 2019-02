Montserrat rep dos casos més d’abusos del germà Andreu

Dues víctimes més dels abusos del germà Andreu han traslladat els seus testimonis a Montserrat perquè el monestir els estudiï. El Xavi B. i la Rosa serien el sisè i setè cas, que se sumarien als que s’han revelat durant l’última setmana.

Totes dues víctimes es van posar en contacte amb aquest diari després que apareguessin els primers casos. I ho van fer remarcant en primer lloc que segueixen tenint una estima profunda pel que representa Montserrat, que la seva voluntat és únicament que els fets se sàpiguen perquè van passar i no es poden amagar. La Rosa, que és la primera víctima femenina, va comunicar-se a mitjans de setmana amb un dels responsables del monestir per explicar la seva experiència i assegura que va rebre un tracte “exquisit” per part del monestir.

Quan tenia dotze anys, la Rosa va començar a pujar a Montserrat amb un grup de nedadors de Sant Andreu. L’experiència li va agradar i va començar a pujar-hi cada vegada més, fins i tot sola. El germà Andreu l’anava a buscar i en les converses que mantenien ell es presentava com l’únic “sexòleg” de tot el país. Segons el relat de la Rosa, l’any 1974, quan tenia 17 anys, el germà Andreu va entrar a l’habitació on ella es trobava, al monestir de Santa Cecília, al peu de Montserrat, i va violentar-la amb tocaments als pits i a les cuixes. Ella es va posar en posició fetal, protegint-se amb els braços, però va ser incapaç de fugir. Ell li va fer petons a l’orella i al coll, recorda ella, mentre li deia que “l’estimava”. El monjo no va intentar tocaments vaginals, tot i que van passar tota la nit junts. L’experiència que ella recorda és la d’algú que “envaeix” el seu espai íntim. Fins l’any 2004 no ho va explicar a ningú, i amb les notícies aparegudes aquests últims dies es va donar compte que encara no ho havia superat: “Ara sí que m’ha ajudat a superar-ho”.

El cas del Xavi es remunta al 1989, i també l’ha traslladat a la comissió que va crear el monestir arran del cas de Miguel Ángel Hurtado. El Xavi va anar a Montserrat tres anys, un cop al mes, acompanyat d’alguns amics de Sant Andreu de la Barca i formant part del grup d’escoltes. Una nit, quan tenia 15 anys, el germà Andreu va entrar a l’habitació on dormien els nens, en diferents lliteres, i se li va asseure a la vora. Primer van ser carícies, a les quals el noi no va donar importància, fins que l’adult va posar la mà sota els calçotets del menor, al cul. El Xavi va reaccionar ràpidament i va anar-se’n al bany descol·locat. Quan va tornar, força estona després, el monjo ja no hi era. L’endemà ho va comentar a un dels seus amics que ho va normalitzar, com si fos un fet conegut per la majoria.

Des d’aquell episodi, el Xavi, que remarca com la Rosa la profunda estima per Montserrat, sempre ha tingut la “recança” de no haver-ho comunicat al monestir en el seu dia. En part, no va poder. Ni el seu germà ni els seus pares van donar-li suport quan els ho va dir.

Demà al matí, a les 10 hores, hi haurà un acte de protesta al monestir -amb autorització del mateix centre-, organitzat per Miguel Ángel Hurtado. Una hora més tard se celebrarà la missa conventual, en la qual l’homilia la farà l’abad Josep Maria Soler i en la qual es farà referència a la polèmica.