Mor el nadó de Pineda de Mar presumptament maltractat pel seu pare

El nadó de Pineda de Mar que estava ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron per presumptes maltractaments del seu pare ha mort aquest migdia a les 14.15 hores, segons ha informat el centre hospitalari en un breu comunicat.

L.T.M. estava ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital de la Vall d'Hebron des del dia 4 de gener amb greus lesions cerebrals compatibles amb una forta sacsejada. El nadó, de dos mesos, va ingressar al centre hospitalari després de ser derivat des de l'Hospital de Calella, on havia sigut atès inicialment i que, davant la gravetat de les lesions, va decidir traslladar la criatura a un hospital més gran. El nen ja havia sigut atès anteriorment a l'Hospital de Calella i al CAP sense que els professionals detectessin senyals de maltractament. L’Hospital de Calella, on el nadó va ser atès el 28 de desembre, va avisar d’un possible problema d’exclusió social de la família, però no d’un cas de maltractament.

Quan el nadó va ingressar a la Vall d'Hebron el 3 de gener a la nit, els metges van fer les proves necessàries i van activar el protocol per maltractament infantil, que assenyala que els metges han de donar l’avís immediat i simultàniament a la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i al jutjat de guàrdia.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el pare, de 21 anys, a Pineda de Mar acusat de maltractar el seu fill, i el jutge el va deixar en llibertat provisional amb mesures cautelars, en una causa oberta per un delicte de lesions o maltractament en l'àmbit familiar. La direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) es va fer càrrec de la tutela del nen.

La mort del menor farà canviar amb tota probabilitat el delicte que fins ara s'atribuïa al pare, a qui es podria responsabilitzar almenys d'homicidi imprudent, en funció de com avanci la investigació. Tant la Fiscalia com les parts personades al procediment judicial -la Generalitat i l'Ajuntament de Pineda van demanar integrar-se a la causa com a acusació- també podrien demanar que es revisessin les mesures preventives imposades a l'home, tenint en compte la gravetat del delicte i si consideren que el fet que se'l responsabilitzi d'un altre delicte pot incrementar el risc de fugida o de destrucció de proves.

"Carències d'informació"

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va reconèixer divendres que en aquest cas hi va haver "carències d'informació, de comunicació i de formació" dels diferents serveis de salut i socials que hi van intervenir. "Va fallar la transferència d'informació entre totes les administracions que estaven actuant", va dir Rafael Ribó, que va instar a elaborar un nou protocol específic per a nadons en situació de risc per protegir-los de possibles maltractaments i garantir "un seguiment més intensiu atesa la seva enorme vulnerabilitat per raó d'edat".

El pare del nadó, per la seva banda, va declarar davant del jutge que va sacsejar el nen per veure si reaccionava perquè havia quedat “com mort”, però que no tenia intenció de fer-li mal. Segons va avançar TV3 de fonts de la defensa, s’investiga si l’actuació del pare, que va quedar en llibertat provisional, és la causa de les lesions cerebrals que patia el nen o bé si els problemes de salut de la criatura també hi tenen a veure –ja que, segons la defensa, hauria nascut amb problemes de coagulació.