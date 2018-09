Moren dos joves de 19 en un accident de trànsit a l'AP-7

Dos joves de 19 anys van morir ahir al vespre en un accident de trànsit a l'AP-7, al quilòmetre 114, al terme municipal de Vallgorguina (Vallès Oriental). Per causes que encara s'investiguen hi va haver una col·lisió entre un turisme i un camió. Com a conseqüència de l'accident, van morir el conductor i el passatger davanter del turisme. A més, un passatger posterior del cotxe va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un quart ocupant del vehicle, també passatger posterior,va sofrir lesions de gravetat menor i va ser traslladat a l'Hospital de Granollers.

Les dues víctimes mortals tenien 19 anys i eren veïns de Granollers. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d’excarceració, i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.