Mossos i sanitaris controlen l'entrada a Catalunya per l'AP-2, a Lleida, i pels accessos de l'AVE

En el marc del dispositiu Oris, per evitar el risc de contagi del coronavirus, els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han habilitat aquesta tarda dos controls a l'AP-2 al Segrià i a l'AVE a Barcelona per garantir que es compleixen les indicacions de reduir la mobilitat i per detectar persones amb simptomatologia del Covid-19. Segons fonts del cos, en el marc dels dos dispositius, s'han derivat 15 persones al SEM "per si necessitaven la seva atenció", però puntualitzen que "no tenien símptomes".

El primer dispositiu ha estat entre les sis i quarts de vuit del vespre a l'entrada de Catalunya a l'autopista AP-2, a l'altura de la comarca lleidatana del Segrià. Durant l'operatiu la policia ha controlat 103 vehicles i ha derivat 12 persones als serveis mèdics. Més tard, quan faltaven vint minuts per les nou de la nit, els Mossos han fet un segon control als passatgers que han arribat amb l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona. En total, han controlat 181 viatgers i n'han derivat tres als serveis d'emergències.

Iniciem un dispositiu conjunt amb @semgencat per controlar la mobilitat dels passatgers que arriben a l’estació de l’AVE a Bcn i detectar persones amb símptomes de #coronavirus pic.twitter.com/5dNR3th8Wd — Mossos (@mossos) March 14, 2020

Fonts dels Mossos han explicat que els agents examinaven els passatgers i, si així ho consideraven, els recomanaven que anessin amb els efectius del SEM, aprofitant el dispositiu conjunt. Fonts dels Serveis d'Emergències han afegit que els efectius han parlat amb aquestes persones i se'ls ha aconsellat que anessin a casa i no sortissin. Les quinze persones que la policia "ha derivat" al SEM, han continuat després el seu camí.

Demà diumenge hi ha previstos nous controls a l'estació de l'AVE de Sants, a l'AP-7 a Amposta i a l'AP-2 a Soses. A més, durant la nit, s'incrementaran les patrulles per vetllar pel tancament de locals d'oci i restauració i aixecar actes als espais que no respectin les instruccions.