Els Mossos i la Policia Nacional escorcollen les seus d'iDental de Barcelona, Girona i Tarragona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional escorcollen aquest divendres les seus d'iDental a Barcelona, Girona i Tarragona per ordre de l'Audiència Nacional, segons han confirmat fonts dels cossos policials. L'operació ha començat aquest matí i està previst que es pugui allargar unes hores. De moment no hi ha constància que s'hagi produït cap detenció. A part dels escorcolls a Catalunya, la Policia Nacional també està inspeccionant una quinzena de clíniques més de la mateixa empresa arreu de l'Estat. Les clíniques iDental van tancar les portes a principis d'estiu per a sorpresa dels clients, que tenien els tractaments a mig fer.

El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha presentat una querella contra la cadena per presumptes delictes contra la salut pública, estafa i publicitat enganyosa. El Col·legi ja havia recollit al juny 630 reclamacions, i els Mossos d'Esquadra, unes 300 denúncies. En paral·lel, un grup d'afectats per iDental a Barcelona es va concentrar a la seu del departament de Salut per reclamar que els donin suport en la lluita per recuperar els seus historials mèdics, perquè sense els documents de pacients no poden ni reclamar ni seguir els tractaments que la companyia no va acabar.

L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha demanat a les entitats financeres que s'abstinguin de cobrar qualsevol quota pels serveis promesos per iDental i que resolguin els contractes de crèdit signats pels clients.