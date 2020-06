Mossos aparta de les funcions d'ordre públic l'agent condemnat per lesions en el desallotjament del 15-M

El cap de Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha anunciat aquest dimecres que l'inspector Jordi Arasa canviarà de destinació i farà funcions allunyades de l'ordre públic. Així li ha comunicat ja a Arasa, que ahir va ser condemnat a dos anys i quatre mesos de presó per lesions en el desallotjament de l'acampada del 15-M.

"No he decidit encara quin serà el destí, però ahir vaig parlar amb ell i li vaig explicar que havia de canviar de destinació" i haurà d'exercir en una altra unitat, ha explicat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press. El cap dels Mossos també ha aprofitat per defensar que Arasa fos ascendit a l'espera de la decisió de l'Audiència. "No decidim qui ascendeix i qui no. És un procés reglat en el qual ell fa uns exàmens, supera unes proves i respecte a la borsa total dels aspirants surt o no surt", ha dit. El comissari ha demanat que els partits deixin els Mossos "al marge de la batalla política".

Sallent també ha avançat que tenen la voluntat d'introduir canvis en el model i l'organització de les ARRO (àrea regional de recursos operatius): "Hem de perfeccionar la formació, millorar la intervenció i revisar l'ús de la força".