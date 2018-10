Dos detinguts en el desallotjament d' un bloc ocupat a Gràcia

Operació policial, des de primera hora d'aquest matí de dijous, per desallotjar el bloc ocupat de Ca la Trava, a la Travessera de Gràcia. El col·lectiu que gestiona l'espai ha informat a través de Twitter que la policia hi ha arribat poc després de les 6 del matí i que hi ha 7 persones tancades a l'interior de l'immoble per impedir el desallotjament. Dues d'aquestes persones s'han lligat a bidons amb ciment per evitar ser expulsades i la policia les ha acabat detenint. La resta han sortit pel seu propi peu i han estat denunciades pels Mossos d'Esquadra però no detingudes. A dos quarts de deu del matí, ja no quedava ningú a l'edifici.

Alguns veïns de la zona han relatat, a primera hora, que han sentit sorolls forts a la zona -els ocupants han tirat uns quants petards- i hi havia un helicòpter policial sobrevolant l'espai. El desallotjament s'està portant a terme a requeriment del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona.

DESALLOTJAMENT CA LA TRAVA:

*🚨DESALLOTGEN CA LA TRAVA🚨*



La policia ja ha arribat i intenta efectuar el desallotjament. Convoquem CONCENTRACIÓ ara mateix a Travessera de Gràcia amb Torrent de l'Olla. Hi ha 7 companyes resistint a dins que necessiten tot el nostre suport pic.twitter.com/hWMUAdvPLh — 🏴Ca La Trava Resisteix 🔥🏗️🔥 (@Ca_LaTrava) 18 d’octubre de 2018

⚠️ ENS ESTAN DESALLOTJANT ⚠️ pic.twitter.com/bqD8z5t369 — ALL L'Oca de Gràcia (@Ocagracia) 18 d’octubre de 2018

Ca la Trava Resisteix ha convocat una concentració a Travessera de Gràcia amb Torrent de l'Olla per donar suport a les persones que hi ha dins del bloc. S'hi han acostat un a vintena de persones, entre elles l'exdiputat de la CUP David Fernàndez. També està prevista una manifestació,a partir de les 7 del vespre, a la plaça de la Virreina.

Segons ha informat l'Assemblea Llibertària l'Oca de Gràcia en un comunicat, el projecte de Ca la Trava va néixer fa dos anys, però ara la Llave de Oro, que és la propietària de l'immoble, asseguren, els vol fer fora per construir pisos "de luxe". Diuen que l'edifici portava quasi una dècada buit i que ara se li havia donat "vida".