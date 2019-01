La policia deté a Almeria els presumptes autors del crim de Baró de Viver

Els agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), juntament amb agents de la Policia Nacional, han detingut aquest matí un home i una dona relacionats amb l'assassinat d'Eduard Colmena, l'Edu, el veí de Baró de Viver que va morir per quatre trets enmig del carrer. En l'operació, segons un comunicat enviat per la policia catalana, també s'han detingut tres persones més per encobriment del crim.

Les detencions s'han fet a primera hora d'avui a Roquetas de Mar (Almeria), on hauria marxat aquesta família per amagar-se després del crim, que va provocar una gran indignació al barri de Baró de Viver del districte de Sant Andreu de Barcelona.

L'assassinat d'Eduard Colmena es va produir hores després que una família del barri l'amenacés de mort davant dels Mossos d'Esquadra, segons testimonis consultats pel diari ARA. Els membres de la família a la qual s'atribueix el crim, sempre segons els testimonis, havien amenaçat diferents veïns en els set anys que feia que eren al barri. L'Edu era l'únic veí que s'hi enfrontava, i ho va pagar amb la vida. En el moment del crim hi havia nombrosos testimonis que van explicar que l'Edu, cap a les deu de la nit, va sortir a comprar el pa amb els seus dos gossos. Segons els veïns, mentre pujava una petita escala va aparèixer un dels membres de la família, el Pedro, amb una pistola a la mà i li va disparar un tret al pit. L'Edu va intentar anar contra ell, però li va disparar dos trets més, que el van fer caure a terra. Després, l'assassí, que estava en companyia de la seva dona, encara va disparar un quart tret, directe al cap.

Els veïns estaven indignats perquè tota la família (el patriarca, els tres fills, la dona d'un d'ells i tres nens) havien desaparegut i els Mossos havien estat incapaços de detenir-los. Fins avui.