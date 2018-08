En marxa el "tràmit final" perquè els Mossos s'integrin al centre estatal de coordinació antiterrorista

Un any després que la Junta de Seguretat de Catalunya acordés que els Mossos d'Esquadra s'integressin al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), l'òrgan estatal de coordinació antiterrorista, avui s'ha posat en marxa el "tràmit final" perquè això sigui una realitat. El director general de la policia catalana, Andreu Martínez, ha explicat que els Mossos s'incorporaran al CITCO "com a membres de ple dret", malgrat que encara no s'ha fixat cap data. Tot i això, Martínez ha subratllat que ara "s'ha arribat al compromís de tancar els serrells tècnics" per fer efectiva la integració dels Mossos al CITCO.

"Hem reclamat de manera constant" la incorporació de la policia catalana a l'òrgan estatal, ha recordat Martínez, que ha destacat que aquesta integració es va pactar a la Junta de Seguretat del juliol de l'any passat –que es va tornar a reunir després de vuit anys–. De fet, la incorporació dels Mossos al CITCO és una de les peticions més reclamades per la policia catalana i avui s'ha concretat en una reunió del centre estatal de coordinació antiterrorista. Aquesta trobada s'havia convocat, de manera extraordinària, després de l'atac a la comissaria de Cornellà de Llobregat.

Martínez ha fet una valoració positiva de la trobada, amb la participació dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. A part de posar en marxa la integració de la policia catalana al CITCO, Martínez ha remarcat que també s'ha arribat al compromís de fer reunions diàries amb l'òrgan estatal de coordinació antiterrorista "mentre es consideri convenient", per intercanviar la informació i les dades policials, incloent-hi el contingut d'àmbit internacional.