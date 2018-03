Els Mossos faran tallers per fer aflorar casos d'abusos entre les persones amb discapacitat intel·lectual

Agents dels Mossos d'Esquadra impartiran tallers a persones amb discapacitat intel·lectual per ajudar-les a detectar i denunciar si estan sent víctimes d'algun abús. Es tracta d'un projecte pioner que s'ha posat en marxa amb la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat), la Fundació Vicki Bernadet i la Fundació Catalana Síndrome de Down amb l'objectiu de fer prevenció i també d'ajudar aquestes persones a reconèixer i detectar els abusos. Els dos tallers pilots que s'han fet ja han ajudat a fer aflorar dos casos.

De les denúncies per abusos i agressions sexuals que els Mossos van rebre el 2017, el 5,2% eren de persones amb discapacitat intel·lectual, 94 en total. La campanya vol fer aflorar "la xifra negra" que hi ha darrere aquest tipus de delictes, segons ha explicat el portaveu dels Mossos, l'inspector Albert Oliva.

Alguns dels àmbits que es tractaran en els tallers són els relacionats amb els abusos sexuals, els psicològics, els econòmics, delictes relacionats amb l'ús de les tecnologies i d'altres que puguin patir, com d'odi i discriminació. En el marc de la campanya, també s'ha presentat una guia d'assistència i atenció dirigida als agents dels Mossos perquè donin un tracte més qualificat a les persones amb discapacitat.