"No marxarem de casa amb la boca tancada"

"No marxarem amb la boca tancada". És l'última consigna de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) per fer front a l'expulsió de veïns que no poden assumir les pujades de lloguer. El moviment veïnal, en la línia del que ja va demanar el Sindicat de Llogaters, convida els afectats, d'entrada, a resistir a casa seva i buscar totes les vies negociadores per evitar l'expulsió. Però, si tot això fracassa, creu que el que no pot passar és que la gent marxi en silenci de casa seva i, sovint, també del seu barri. I per això llança la campanya del que anomena "mudances reivindicatives", que crida a convertir cada expulsió en una protesta; a no fer les maletes i marxar en silenci sinó a posar-hi altaveus -un camió amb el lema de la campanya- i congregar el nombre més gran possible de veïns. "Si has de marxar de casa, que ho sàpiga tothom", defensen. L'objectiu: visualitzar el que fins ara s'han anomenat desnonaments invisibles. I, sobretot, crear xarxa i que el problema de la pujada del lloguer es deixi de veure com una amenaça individual i passi a ser una lluita conjunta.

Per donar eines als afectats, la FAVB s'ha associat amb la cooperativa social Alencop, que va néixer per donar alternatives a persones que vivien de la ferralla als assentaments del Poblenou i que es dedica, sobretot, a la recollida de residus a domicili. La cooperativa ajudarà a fer les mudances en el cas que el teixit familiar i veïnal de l'afectat no pugui organitzar-les sense aquest suport. Per això, el primer pas que farà el moviment veïnal és obrir una campanya de 'crowfunding' per recollir fons que ajudin a finançar les reivindicacions i impulsar, també, una pàgina web on es difonguin els diferents casos per ajudar a crear una xarxa de suports. "L'objectiu no és socialitzar les mudances", defensa Joan Balañach, de la comissió d'habitatge de la FAVB, que remarca que només es contractaran aquests serveis quan no hi hagi cap altra via per fer la mudança reivindicativa.

La FAVB ha presentat avui aquesta mesura dins d'un 'pack' de quatre propostes que s'enfoquen a frenar l'expulsió de veïns. Calculen que aquest any vencen els contractes de lloguer de 44.000 veïns de tot Barcelona, que es troben, per tant, en situació d'amenaça i conviden, en primer lloc, a buscar el suport de les associacions de veïns locals. La segona mesura és demanar a la mateixa FAVB un certificat que especifiqui que s'està davant d'una pujada abusiva del preu del lloguer. El document serà personalitzat i es farà d'acord amb l'índex de preus de referència dels lloguers que va presentar l'any passat la Generalitat. La idea és que aquest document pugui ser una arma a l'hora de negociar amb la propietat.

La tercera mesura és la resistència. La FAVB considera "legítima" l'opció de resistir-se a marxar de casa tenint en compte que l'habitatge s'ha convertit en "un objecte d'especulació descontrolat" i garanteix donar suport a aquests llogaters i ajudar-los a esgotar totes les possibles vies de diàleg. La lluita es farà conjuntament amb el Sindicat de Llogaters. I l'última via, si totes les altres fallen, és marxar fent el màxim de soroll possible.