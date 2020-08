Multes de fins a 600.000 euros per incomplir les mesures de prevenció del covid-19

L'incompliment de les mesures de prevenció i contenció de l'epidèmia del covid-19 a Catalunya seran sancionables. El Govern ha aprovat un decret llei per fixar el règim sancionador contra les actituds incíviques i contràries a la llei per fer front a la crisi sanitària de Salut Pública i, un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Govern podrà multar els establiments que excedeixin l'aforament permès o les persones que no porten la mascareta al carrer. La Generalitat, juntament amb els ajuntaments, serà l'encarregada de vigilar, inspeccionar i controlar que es garanteixin aquestes mesures.

La normativa classifica les infraccions en tres tipologies diferents: lleus, greus i molt greus. Les infraccions molt greus comporten multes d'entre 60.001 i 600.000 euros, i són les relatives a la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats sanitàries. Pel que fa a l'incompliment dels aforaments permesos en establiments –no es pot garantir la distància de seguretat– es considerarà una infracció greu, en funció del cas, i serà sancionable amb multes de 3.001 a 60.000 euros.

El Govern també preveu la qualificació d'infracció greu en casos d'incompliment dels horaris d'obertura i tancament dels locals, sobretot d'oci nocturn, i així ho ha plasmat en el decret. Amb tot, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat que la restauració hagi de tenir limitat l'horari de tancament i, tot i que el departament de Salut va anunciar que recorrerà la decisió, ara per ara aquesta part del règim sancionador no és d'aplicació directa.

Tothom que no porti la mascareta o se la posi de forma inadequada al carrer o als espais tancats, independentment de si compleix la distància de seguretat, cometrà una infracció lleu a ulls de la Generalitat. L'incompliment de l'ús de la mascareta serà sancionable amb 100 euros, si bé la multa podria créixer fins als 3.000 euros en funció dels casos. Aquesta és una de les mesures que més polèmica va suscitar, ja que l'executiu català va anunciar el 8 de juliol la mesura però la seva força jurídica era molt limitada fins ara.

Experts explicaven a l'ARA que es va publicar al DOGC una resolució signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que equivalia a un acte administratiu i no podia proposar sancions. De fet, el professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, ja avisava que perquè la mesura fos vàlida jurídicament i les multes tinguessin recorregut calia, com a mínim, l'aprovació d'un decret o una ordre. Serà a partir d'ara, doncs, que les multes a la gent que no dugui mascareta al carrer tindran més validesa jurídica.