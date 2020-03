Natàlia Samper: “M’angoixa pensar que potser hem de fer triatge de pacients, i em dol”

Amb 52 anys i més de 30 anys d’experiència, no havia viscut mai una situació “tan bèstia”. Natàlia Samper (Barcelona, 1968) és una de les infermeres que cada nit cuiden i atenen els malalts de la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Fa setmanes que treballen doblant els torns i temen que ara arribi el pitjor: que es col·lapsi el sistema sanitari i no hi hagi prou recursos per atendre tots els malalts. “M’angoixa molt pensar que potser haurem de fer triatge de pacients, se’m trenca el cor només de pensar-hi”, admet Samper, que fa d’altaveu de les seves companyes: “Les infermeres estem fetes d’una altra pasta, però només demanem poder treballar amb mesures de protecció i ens preocupa molt la manca de material”, subratlla.

Després de treballar amb pacients crítics i semicrítics en centres com l’Hospital de Bellvitge i el Sant Pau de Barcelona, Samper va arribar a l’Hospital Trueta el 1993 i des de llavors és una de les infermeres de l’UCI del torn nocturn. Generalment treballa una nit sí i una no, de les 10 de la nit a les 8 del matí. Però des que va esclatar la crisi del coronavirus estan doblant els torns, és a dir, estan treballant fins a tres nits seguides. “I no en podem fer més perquè durant el dia no descanses igual que a la nit, i necessitem estar bé per poder fer la nostra feina i més aquests dies que no dones a l’abast”. A l’UCI, cada infermera atén una mitjana de dos pacients perquè són malalts que requereixen molta atenció: “Són cures bàsiques que porten un temps i dedicació, perquè has de fer analítiques, repassar els paràmetres de les maquinàries, posar medicació, controlar els signes vitals…”

Actualment gairebé tota la unitat de cures intensives del Trueta –amb18 llits– està dedicada als malalts de coronavirus, i també s’han adaptat altres espais de l’hospital per poder atendre els malalts semicrítics del virus. “La gran diferència amb els pacients del Covid-19 és que has d’anar amb tot l’equip protector: bata impermeable, guants, mascareta i ulleres, i després t’ho has de treure seguint el protocol. Per això intentem entrar-hi el mínim possible i planifiquem les cures perquè no ens falti res de material”, descriu la infermera.

Aquests dies entre el personal sanitari no es parla d’altra cosa que no sigui el coronavirus. “Ens fem teràpia psicològica entre nosaltres, ens va molt bé compartir sentiments i experiències, parlar del que ens amoïna o del que hem viscut aquell dia”. Ara bé, segons Samper, la seva principal preocupació és no contagiar-se: “Les infermeres portem a la sang estar a primera línia, però moltes estan preocupades perquè tenen patologies respiratòries, o tenen gent gran a casa, i ens falta material per protegir-nos. Ja estem reutilitzant les mascaretes i patim per si ens en quedem sense”. A més, Samper ressalta que el personal de l'UCI és molt difícil de substituir “perquè requereix una formació molt especifica” i, per això, és “molt important” que cap es posi malalta.

Com un malson fet realitat

Des que va començar a treballar, el 1990, Natàlia Samper ha dedicat tota la seva carrera professional a atendre malalts crítics, però assegura que aquests dies són els pitjors que ha viscut mai: “La grip A també va ser una crisi important, però no tant com aquesta. No havia vist mai un contagi tan ràpid, amb casos tan greus, és com un malson: no paren d’arribar nous pacients contagiats i molts de greus. ¿Com pot ser que estiguem vivint això tan bèstia?”, es pregunta amb les mans al cap. I és que per a la barcelonina els governs “haurien d’haver actuat abans”: “Tenien les xifres de primera mà i sabien que era una malaltia molt greu. Haurien d’haver aplicat mesures més contundents des del primer contagi”, critica la infermera, que recorda que el personal sanitari “és el que està a les trinxeres”.

En aquest sentit, Samper subratlla que les infermeres són les que estan més exposades: “Som les que estem al costat del pacient tot el dia i nit, i, de fet, de tot el personal sanitari que ha donat positiu en coronavirus, la majoria són infermeres”, recalca abans d’insistir en la necessitat d’aconseguir material de protecció perquè no es contagiïn més companys d’hospital.