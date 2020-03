Neixen xarxes solidàries als municipis per ajudar els més vulnerables durant el coronavirus

Després que el Govern ordenés el tancament d'escoles, i davant la possibilitat que s'acabi confinant Catalunya, uns quants grups de veïns de diferents municipis han començat a crear xarxes de suport per atendre les persones grans i ajudar les famílies que no es poden fer càrrec dels infants. Han creat grups de WhatsApp i Telegram per poblacions i comarques, i estan recollint quines necessitats hi ha al municipi i quins voluntaris hi ha disponibles.

Una de les primeres que s'han creat ha estat a la Xarxa de Solidaritat del Baix Empordà, impulsada pels joves de la comarca després que l'organització Arran hagi animat el jovent a organitzar-se per fer front a la crisi del coronavirus. En el seu cas, han creat diferents grups de Telegram per poblacions: la Bisbal d'Empordà, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Calonge-Sant Antoni i Torroella de Montgrí-l'Estartit. "Ara hem enviat uns formularis perquè tothom pugui apuntar quines necessitats té o de quina disponibilitat disposa per ajudar els altres, per organitzar-nos i cobrir totes les demandes", ha indicat la Cristina, una de les impulsores.

Davant la crisi del #COVID19 a #SantBoi neix la #XarxaDeSuportSantboiana .



Organitzem la solidaritat per cobrir cures i necessitats bàsiques de la població, arribant allà on els governs no ho fan.



13/03 - 19h.

Online: https://t.co/xrAcSRo4FX

Presencial: Terrasseta @AteSantboia pic.twitter.com/YoQeNniuKV — Xarxa de Suport Santboiana (@XarxaSantBoi) March 13, 2020

També al Maresme, a Sant Boi del Llobregat i al Pla de l'Estany han nascut iniciatives semblants. "Quan vaig veure que tancaven les escoles vaig pensar en les famílies, sobretot gent immigrant, que perdran la feina perquè no tenen amb qui deixar els nens. I també vaig pensar en la gent gran: sense centres de dia ni poder sortir, es passaran moltes hores sols i sense cap ajuda", ha lamentat la veïna de Banyoles Shirley Galarza, que s'ha aliat amb una amiga i han creat aquest matí la Xarxa Solidària del Pla de l'Estany.

La majoria s'organitzen en l'àmbit municipal o comarcal, però en ciutats grans com Barcelona s'estan distribuint per barris per donar un cop de mà a tothom qui ho necessiti. "Nosaltres hem creat dos grups de WhastApp: l'un perquè les famílies diguin quines necessitats tenen, i l'altre amb el grup de voluntaris que poden cobrir-les", ha explicat un dels impulsors, l'Oriol, de l'Eixample Esquerra.

El seu principal objectiu és atendre les persones més vulnerables, però hi ha xarxes com la de Sant Boi de Llobregat que també ofereixen assessorament laboral, la realització de tràmits en línia, la cura de mascotes i ara s'estan coordinant amb els serveis socials per proporcionar un àpat als infants que tenen beca menjador.

Extremar la seguretat

En totes les xarxes de solidaritat, la principal preocupació és no acabar contagiant el coronavirus a les persones que atenen. Per això s'han posat en contacte amb metges i experts que els estan assessorant sobre quina és la manera més segura d'atendre la gent gran i cuidar els més petits.

"Els voluntaris sempre han d'anar amb guants i mascaretes, i mai han d'entrar en contacte directe amb la gent gran, sinó que se'ls ha de deixar la compra a la porta i fer un suport més telefònic: trucar-los cada dia i estar una estona xerrant-hi", ha ressaltat Galarza. I la Cristina afegeix que les persones que atenguin els avis no seran les mateixes que ajudin els infants: "I ens hem d'organitzar en grups petits i sempre els mateixos per evitar el risc de contagi".

També els joves de l'Eixample Esquerra estan preparant una infografia per explicar als voluntaris què poden fer i què no quan atenguin les famílies. "Hem contactat amb un metge i del mateix grup de la xarxa han sortit persones del món sanitari que ens estan assessorant", diu l'Oriol. I des de la xarxa solidària de Sant Boi del Llobregat, la Laura ha detallat que estan preparant un protocol de seguretat que compartiran amb la resta de xarxes solidàries: "Per exemple, cada grup de voluntaris només entrarà en contacte amb una família o persona de risc i sempre seran els mateixos, no rotarem".

La majoria de grups han nascut al llarg del matí i ràpidament han aplegat desenes de persones que pregunten contínuament de quina manera poden ajudar els veïns. Uns truquen als centres de dia per esbrinar quants avis viuen sols al poble, i d'altres n'estan informant porta a porta els veïns que no tenen mòbil. També han sorgit comerços d'alimentació com Granel Palamós que s'han ofert a portar a domicili tot el que necessitin els veïns que no poden sortir. I una psicòloga, l'Esther, s'ha posat a disposició de tothom que ho necessiti per a consultes gratuïtes o casos d'ansietat.