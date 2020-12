Una nevera plena de menjar i un menjador desèrtic. Una cuina a les fosques, buida, i amb l'olor de fons d'un caldo que encara bull, tot i que ningú podrà provar-lo. Una casa posada a punt, cuidada fins a l'últim detall amb decoracions nadalenques, sense la previsió que ningú pugui trepitjar-la. Una recepció on el telèfon només sona per cancel·lar habitacions, i l'únic trànsit que hi ha al rebedor és el de dos nens que veuen com el negoci familiar va de capa caiguda. L'endemà que el Govern decretés el confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya, ha sigut el primer dia d'un infern per als restauradors i hotelers de la zona. Un drama que ja coneixien, des de fa mesos, però pensaven que Nadal era una oportunitat única per, si més no, sobreviure com a negoci.

Aquest matí, a l'Hotel Els Caçadors de Ribes de Freser, mentre el telèfon no parava de sonar per cancel·lar reserves, entraven i entraven proveïdors que portaven menjar. Entre els productes: caixes de caviar de truita de riu, a un preu de 120 € el paquet. "Ens van assegurar que encara que fos per franges, obriríem", explica en Ramon Pau, el propietari. "Teníem els pastissos fets, les cartes pensades, les taules reservades. Havíem comprat 150 llagostes salvatges, cabrit, carns nobles, caviar. M'he gastat 30.000 euros en menjar per al restaurant i ara l'hauré de llençar?", es pregunta desesperat.

Els Caçadors és un negoci que factura 2 milions d'euros a l'any, i en Ramon explica que només els han donat una subvenció de 1.500 euros. "Jo sempre he pagat els impostos content, pensant que si algun dia ens passava alguna cosa, ens ajudarien. I no ha sigut així, ens han menyspreat, i després volen que anem a votar el 14 de febrer". "Ahir els meus cuiners ploraven, i ho feien perquè ha sigut un any molt complicat, ha sigut una marató i just quan arribàvem a la línia de meta, ens han tirat pedres a sobre". Aquest any, de fet, era el centenari d'Els Caçadors. El pitjor any dels 100 d'història. Un negoci que ja han regentat quatre generacions. Mentre les caixes de menjar entraven i els últims clients de l'hotel sortien, els seus dos nebots, en Juli i en Genís, jugaven amb l'ordinador de la recepció. "Estic segur que aquesta no serà l'última generació dels Caçadors", diu amb orgull en Ramon.

651x366 Els nens jugant a l'ordinador de la recepció mentre no paren d'arribar cancel·lacions de reserves / MANOLO GARCÍA Els nens jugant a l'ordinador de la recepció mentre no paren d'arribar cancel·lacions de reserves / MANOLO GARCÍA

Decoracions en va

En Jesús Coromina ha rebut durant el dia d'avui 30 cancel·lacions. Ell fa tres anys que regenta una empresa de gestió de turisme rural. A última hora del vespre, l'únic ésser viu que quedaria a les cases serien algunes plantes amb decoracions nadalenques que havien posat dimarts per donar la benvinguda als clients "amb tot l'amor del món". L'empresa d'en Jesús ha perdut, de la nit al dia, 15.000 euros. La Lourdes Oliu també ha vist com totes les seves inversions quedaven en el no-res. Ella fa poc que ha invertit molts dels seus estalvis en dos apartaments rurals anomenats Cal Rialla, situats a Llívia. "Nadal era l'estreno, era el final d'una feina de molts mesos", explica. Després de les restriccions anunciades dimarts, la inauguració dels seus apartaments haurà d'esperar, tot i que ella explica que no sap si la seva economia ho podrà fer.

S'han cancel·lat reserves a tot arreu, i també algun àpat familiar. És el cas d'en Joan Pradell, que aquest any no podrà anar a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) a dinar a casa la dona del seu pare. "Pensava que pitjor no podíem anar", opina. En Gerard Serrador tampoc podrà fer el dinar de Nadal com tenia pensat: "Estava tot preparat per ser vuit persones. ¿Hem de dir a dos familiars que no poden venir?", es pregunta indignat. Al Ripollès i a la Cerdanya els àpats han passat a ser de 6 persones com a màxim.

Nadal és esperança

Si Nadal dona vida a les famílies, també ho fa als restaurants. "Gràcies al que guanyem per Nadal, aconseguim arribar a Setmana Santa", explica en Toni Oriol, un dels socis de la Solana, un complex que té hotel, restaurant i càmping, i està a l'entrada de Ripoll. Explica que el Govern els ha deixat tres vegades amb el menjar a la nevera: "Ens han tancat tres vegades d'un dia per l'altre, i no es poden arribar a imaginar tots els diners que hem perdut i tot el menjar que hem tirat", descriu indignat. Aquesta última vegada han perdut 10.000 euros que havien invertit en menjar. "De veritat, si el Govern no ens ajuda, no sé si passarem l'hivern". La Solana també és un negoci familiar del qual viuen tres famílies. Avui la cuina era buida, la nevera més plena que mai, i les seves esperances totalment perdudes.

La majoria de restauradors coincideixen en el fet que calen ajudes com abonar el 70% de la facturació de l'any anterior. Unes subvencions que reclamen tant des del Consell Comarcal del Ripollès com des de l'Ajuntament de Puigcerdà, que veuen els seus restauradors "desemparats" després de les noves restriccions. Aquestes són paraules de Joaquim Colomer, president del Consell Comarcal del Ripollès, que afegeix que va saber mitja hora abans de la roda de premsa les noves restriccions. La resposta del Govern ha arribat aquesta tarda, anunciant una injecció de 4,7 milions d'euros en ajudes al sector.

Aquest dimecres el centre de Ripoll era un paratge desèrtic. Al poble, el silenci, i a la sortida, soroll de clàxons i moltes cues. Un fort control policial no deixava passar ningú sense justificant. Marxaven tots els clients, i entraven les furgonetes que portaven menjar als restaurants. Un menjar que acabarà, com les seves esperances, per terra.