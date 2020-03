Tanca l'oficina d'atenció al ciutadà de Barcelona, que feia desplaçar els treballadors

Aquest dimecres els treballadors de l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de la plaça Sant Miquel de Barcelona ja no hauran d'anar de manera presencial als llocs de feina. Aquesta OAC, que és l'única de la ciutat que està externalitzada i depèn de l'empresa Majorel, havia demanat permís per mantenir els empleats fent tasques de formació i back office mentre durés el confinament. Però aquest dimarts, després de les queixes dels treballadors –de les quals s'ha fet ressò aquest diari– i tenint en compte que pràcticament no s'han atès urgències, el govern municipal ha demanat a l'empresa que deixi els treballadors a casa. "Jo no he fet res, només fotocòpies", es queixa una de les treballadores, que aquest matí denunciava que s'havia d'exposar per fer un trajecte amb metro des de Nou Barris per arribar fins a l'oficina i que allà no es podien garantir les mesures higièniques per evitar contagis perquè, per exemple, els ordinadors són rotatoris.

"Es fa una crida a tothom a quedar-se a casa i a mi, que treballo atenent presencialment els ciutadans, em fan anar a treballar. No té cap sentit". La Jennifer és una de les 45 persones que treballen a l'oficina. Aquests dies ha seguit amb atenció les crides de l'alcaldessa de la ciutat a evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible i dilluns va sentir com el tinent d'alcalde Albert Batlle explicava que el 88% de la plantilla municipal ja feia teletreball i que només les persones fent feines bàsiques, com bombers i policia, havien d'anar al seu lloc de treball. Però el mateix dia rebia un missatge de WhatsApp dels seus superiors informant-la que ella i els seus companys sí que haurien d'anar a l'oficina a partir d'aquest dimarts. Que no atendrien ciutadans, que és la seva funció bàsica, però que rebrien formació i endreçarien l'arxiu. "Però què vol dir això? Això és una feina bàsica?", es lamentava aquest matí.

L'empresa Majorel és la que gestiona aquesta OAC. La Policia Nacional va desallotjar dilluns instal·lacions de la mateixa companyia a Jerez perquè va considerar que no es respectaven les mesures sanitàries dictades. I això ha posat encara més en guàrdia els treballadors. "Estan posant gent en risc per un tema laboral", denuncien, i afegeixen que per oferir el servei d'atenció ciutadana a distància ja hi ha el telèfon 010 i "no té sentit" fer moure la gent per fer formació o per endreçar.

La gerent municipal, Sara Berbel, explicava dilluns a aquest diari que només es mantenen al peu del canó els llocs de treball essencials i que s'han tancat les oficines municipals. I la mateixa alcaldessa ha enviat aquest dimarts un missatge a tots els treballadors per agrair-los "l'esforç" i informar-los que estan enllestint un pla de teletreball i de flexibilització de la jornada. Però, en aquest cas, tot i oferir un servei públic, els treballadors depenen d'una empresa privada. Des del consistori expliquen, arran de les queixes, que s'està treballant en el pla de contingència d'informació i atenció ciutadana i es parla amb l'empresa externa que gestiona els treballadors de l'OAC de Sant Miquel.