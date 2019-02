Els jardins del Palau Robert exhibeixen 21 fotografies que recorden els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Des d'aquest dimarts i fins al 24 d'abril es pot veure aquesta exposició, anomenada 'BCN DOL. L'atemptat 17.08.2017', organitzada pel Sindicat de la Imatge UPIFC i amb imatges de Jordi Borràs, Àngel García i Roser Vilallonga, entre altres fotògrafs i fotoperiodistes. "No volem l'horror ni el permetrem", ha dit el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la inauguració de l'exposició. Buch ha defensat una societat democràtica, pacífica i cívica, així com un país de pau.

651x366 Algunes imatges de la mostra, que són obra de diversos fotògrafs i fotoperiodistes / CÈLIA ATSET Algunes imatges de la mostra, que són obra de diversos fotògrafs i fotoperiodistes / CÈLIA ATSET

El conseller ha valorat que l'exposició vol no oblidar els atemptats del 17-A, retre un homenatge i mostrar la societat catalana. Buch ha recordat un dels moments que exhibeixen les fotos: la resposta espontània de la gent amb el crit de "No tinc por". "Tots els que érem allà ho vam dir", ha rememorat. El conseller ha assegurat que el 17 d'agost va treure la part fosca i la millor de les persones, amb els que volien atemptar i els ciutadans anònims que ho van donar tot per ajudar. Buch també ha remarcat els professionals que van treballar en els atacs, com ara els Mossos d'Esquadra i els cossos d'emergències.