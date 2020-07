Nou pas endavant per limitar el preu dels lloguers abusius a Catalunya

Nous moviments per aconseguir la regularització i limitació dels preus de lloguers abusius a Catalunya. El Sindicat de Llogaters ha registrat aquest matí al Parlament una nova proposició de llei de contenció i moderació del preu del lloguer amb l'objectiu "d'impedir pujades i fer baixar els preus a les 60 ciutats més tensionades de Catalunya, en un context d'emergència habitacional", assegura el sindicat.

Tot i que es tracta d'un pas molt inicial, el text que ha entrat avui a la cambra catalana s'ha treballat prèviament durant "mesos" amb la conselleria de Justícia i ja compta amb els suports dels grups parlamentaris d’ERC, JxCat, En Comú Podem i la CUP. A més, la proposició serà en format de "lectura única", fet que permetria agilitzar encara més el procés de tramitació i aprovació dels possibles canvis.

Segons ha explicat el Sindicat de Llogaters, en una roda de premsa aquest dimecres al matí davant mateix del Parlament, si la proposta tira finalment endavant, seria "la primera vegada que es regulen els preus dels lloguers a Catalunya basant-se en el Codi Civil, que ja regula els arrendaments rústics i permet regular els urbans", gràcies a un canvi que es va introduir l'any passat.

"La proposició de llei encarna els desitjos d’una part molt àmplia de la societat civil. És fruit de la lluita que els llogaters van començar fa tres anys i de les més de 1.000 famílies que s’han plantat als lloguers abusius", han dit els membres del sindicat, amb Jaime Palomera al capdavant, en referència a tots els blocs de pisos que s'han organitzat i han aconseguit negociar conjuntament amb fons voltor com Azora, Cerberus o Blackstone.

Malgrat l'avenç i les celebracions, el sindicat recorda que la proposta "és una regulació de mínims". "Els lloguers han augmentat 20 vegades més que els sous en l’últim lustre a Catalunya. La situació és molt greu. Així que es tracta d’un primer pas, fonamental per al canvi de paradigma que necessitem", adverteixen.

Quins canvis proposen?

La proposta del Sindicat de Llogaters, que té l'aval dels principals grups parlamentaris, proposa que tots els nous contractes de lloguer es regeixin per aquesta regulació i que, un cop aprovada, la proposta s'apliqui de manera immediata als 60 municipis de més de 20.000 habitants amb un mercat d'habitatge més tensionat. En total, això vol dir que els canvis podrien beneficiar, en conjunt, municipis on viuen uns 5 milions de persones, el 70% de la població catalana.

Com a norma general, el sindicat explica que els nous contractes per a habitatges que ja estaven llogats no podran superar el preu acordat en el contracte anterior. En el cas dels habitatges que tinguessin un preu per sobre de la mitjana de la seva zona o siguin habitatges nous, el nou contracte haurà de tenir com a valor màxim el valor que estableix l'índex de referència. És a dir, es limiten les pujades i es fomenta la baixada per equilibrar-se amb l'índex de referència.

Tal com també passa en altres països europeus amb una normativa semblant, la regulació presentada avui preveu algunes excepcions per a propietaris que facin grans rehabilitacions, obres de millora, les relacions de parentiu i altres règims de renda. A més, els habitatges d'obra nova queden lliures de regulació durant els primers tres anys.

La proposta, que ara haurà de passar els tràmits a la cambra catalana, també inclou un règim sancionador – una reivindicació històrica també dels moviments per l'habitatge digne– que permetrà multar els propietaris que se saltin la norma i assegurar així que es compleixi. A més, el text també reconeix –per primera vegada– les organitzacions de llogaters com a part en la mediació de conflictes.