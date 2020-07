Nous brots al Segrià tornen a posar damunt la taula la possibilitat d'un confinament domiciliari

Mentre el caos circulatori s'apoderava d'alguns itineraris d'entrada i sortida al Segrià per la falta d'agilitat dels controls policials que s'apliquen a la comarca, a la delegació del Govern a Lleida tenia lloc la primera roda de premsa de la comissió territorial de seguiment de l'evolució del coronavirus al Segrià després del confinament decretat aquest dissabte. El delegat del Govern, Ramon Farré; la delegada d'Interior, Montserrat Meseguer; la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, i el responsable epidemiològic de la regió, Pere Godoy, han donat a conèixer les noves dades d'infectats al Segrià, que augmenten respecte al cap de setmana, amb 14 brots respecte dels 7 de fa una setmana.

I és que els hospitals de Lleida tenen aquest dilluns 57 persones ingressades per covid-19, 39 de les quals a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i 18 en centres privats. Dels ingressats a l'Arnau de Vilanova, 8 són a l'UCI i 31 a planta, un increment notable respecte als 38 ingressats dissabte passat, amb quatre persones a l'UCI. A més, aquest dilluns s'han detectat casos nous de coronavirus en una altra residència de la comarca, que se sumen als contagis ja controlats al centre privat Castrillón. De fet, el Segrià ha doblat els positius en una setmana, fins a 524, i n'acumula 2.541 des de l'inici de la pandèmia, amb 5 casos nous diumenge i 65 dissabte.

Per això el departament de Salut, a través de Divina Farreny, ha fet una crida perquè professionals sanitaris de tot Catalunya donin suport a Lleida. En aquest sentit, un equip del Pirineu baixarà dimarts per fer tests a totes les residències del Segrià. De totes maneres, Farreny no ha donat a conèixer mesures específiques per controlar els nous brots més enllà "del distanciament social, la mascareta i la higiene de mans", tot i reconèixer "la idiosincràcia especial i actual del Segrià, en plena campanya de la fruita".

El confinament domiciliari enfronta Generalitat i Paeria

Quan se li ha preguntat per la possibilitat d'aplicar un confinament domiciliari a la comarca, Farreny ha afirmat que "totes les opcions són damunt la taula" i ha afegit que "ho determinarà l'evolució de la infecció", que "anirà en augment", tal com ha remarcat Godoy. La resposta ha generat el primer enfrontament entre la Generalitat i la Paeria, que portes endins considera "inviable" aplicar un confinament d'aquesta mena ara mateix. Segons ha fet saber l'alcalde, Miquel Pueyo, als seus regidors, el consistori no pot retenir centenars de temporers als pavellons habilitats per a ells durant una setmana o quinze dies. "No es pot confinar a casa persones que no tenen casa", es lamentava ahir una regidora, que assegurava: "Només el Congrés pot validar aquesta ordre, a escala municipal no tenim les eines legals per fer-ho".

D'aquesta manera, la situació actual dels temporers sense papers continua sent la gran qüestió pendent de les administracions, com s'ha vist en una de les contradiccions en què ha caigut l'epidemiòleg Pere Godoy, que d'una banda ha manifestat que "la infecció comunitària ja s'havia produït" mentre que de l'altra ha reconegut que "la majoria de casos s'estan donant entre treballadors del sector hortofrutícola, concretament en fins a deu empreses".

Cal destacar que en aquest àmbit el mateix Dr. Godoy ha confessat que durant l'estat d'alarma es va produir una entrada massiva de població al Segrià "que s'acostava a les 30.000 persones", és a dir, quan la mobilitat entre regions sanitàries no estava permesa. Lluny de reconèixer errors en aquest sentit, la delegada d'Interior a Lleida, Montserrat Meseguer, ha volgut puntualitzar que "hi ha diferències entre els dos confinaments", de la mateixa manera que ha constatat que "el desplegament dels Mossos d'Esquadra pel perímetre del Segrià no pot assegurar completament l'entrada i sortida de conductors". De fet, ha reconegut que a l'AP2 no hi ha cap control policial després que alguns periodistes vinguts de fora del Segrià li hagin fet saber que no se n'havien trobat cap a l'entrada de Lleida.