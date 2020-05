L'Observatori de l'Habitatge llança una enquesta per conèixer l'impacte del coronavirus

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), juntament amb l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i amb el suport de les àrees d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ha llançat l'enquesta Habitant en confinament, que té com a objectiu conèixer com la pandèmia del coronavirus està afectant el sector de l'habitatge.

L'enquesta va dirigida als ciutadans d'entre 14 i 99 anys. Les preguntes estan enfocades de tal manera que responguin diferents aspectes com poden ser les condicions d'habitabilitat durant el confinament, les deficiències dels habitatges, així com dels espais exteriors i comuns, o les dificultats que poden tenir algunes persones per fer front al seu pagament.

Actualment, l'O-HB, integrat a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, està treballant en l'anàlisi i extracció de dades sobre l'habitatge, la sobrecàrrega, el lloguer i la propietat. L'objectiu és poder treure'n conclusions que serveixin per dissenyar el conjunt de polítiques públiques i actuacions del sector públic i privat que s'hauran de dur a terme per fer front a les afectacions del covid-19.

L'enquesta Habitant en confinament està oberta a tothom que hi vulgui participar a través d'aquest link o accedint a l'apartat de notícies de la web de l'O-HB: ohb.cat.