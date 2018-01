Objectiu: rehabilitar 200 edificis vulnerables

Més enllà de la feina minuciosa de detectar les principals necessitats de cada zona intervinguda, el pla de barris de l’Ajuntament de Barcelona també fixa projectes transversals com la rehabilitació de finques d’alta complexitat. Es tracta d’aquells edificis que es consideren vulnerables perquè no sol·liciten les ajudes per a la rehabilitació -de vegades perquè no hi ha acord entre els veïns, o perquè no hi ha comunitat de propietaris o perquè l’edifici pertany a una única persona que no vol assumir els costos, per exemple- però on la intervenció es considera molt necessària per garantir la seguretat. La previsió municipal és, de la mà del pla de barris, aconseguir rehabilitar 200 dels 250 edificis vulnerables que, a partir d’un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, es calcula que hi ha a la ciutat.

El 2018 es destinaran 8,2 milions d’euros a aquest pla de rehabilitacions i la injecció econòmica total fins al 2020 serà d’11,4 milions. Per dur-lo a terme s’han posat en marxa equips de professionals mixtos que compten amb arquitectes, juristes i treballadors de l’àmbit social. La zona que concentrarà més actuacions d’aquest tipus és Ciutat Vella.

Un altre dels projectes transversals del pla de barris s’enfoca a oferir formació i pràctiques laborals a les persones a l’atur que ho tenen més difícil per tornar a entrar al mercat laboral -les persones més grans o que fa més temps que són a l’atur.

El programa s’oferirà a 105 persones dels barris i tindran dotze mesos de contractació laboral. Els projectes estaran vinculats a les necessitats dels territoris inclosos en el pla de barris i s’establirà un mínim salarial. El pressupost total per a aquesta iniciativa és de set milions d’euros.

Campaments urbans

Les altres actuacions conjuntes per als 16 barris inclosos en el pla fan referència a projectes educatius, com el Baobab, que se centra en el lleure fora de l’horari escolar. A l’estiu, per exemple, organitza campaments -dins mateix de la ciutat- per a infants que no tenen cap possibilitat de marxar de vacances amb les seves famílies i que, d’aquesta manera, poden tenir aquesta experiència.