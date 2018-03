Obren una investigació interna al mosso identificat a la protesta davant la Delegació del govern espanyol

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació interna a l'agent identificat aquest diumenge mentre es manifestava davant del cordó policial establert a la Delegació del govern espanyol a Barcelona arran de les protestes per la detenció de Carles Puigdemont. El mosso, que estava fora de servei, s'estava manifestant davant dels efectius antidisturbis del cos, tot i que no consta que cometés cap aldarull.

La investigació interna ha de servir per aclarir què hi feia l'agent, a la protesta, i per què el van acabar identificant, tot i que fonts de la policia catalana han aclarit a Europa Press que estava fora de servei i, per tant podia manifestar-se.