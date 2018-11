Oriol Puig serà cessat com a director del Meteocat

Oriol Puig deixarà de ser director del Servei Català de Meteorologia (Meteocat) la setmana que ve. Dimarts, en la reunió de govern, està previst que s'oficialitzi la decisió que dijous ja va comunicar-li el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, al mateix Puig en una reunió al Parlament a la tarda. El mateix director del Meteocat ho ha comunicat a la plantilla aquest divendres, tot i que el departament de Territori ha evitat fer qualsevol tipus de valoració sobre aquest cas i ha evitat pronunciar-se sobre el cessament.

El canvi a la direcció del Meteocat arriba després que el departament faci ja més de dos mesos que busca un substitut per a Puig. De fet, no s'ha produït abans perquè van rebre dues negatives, primer del catedràtic de física de la Universitat Autònoma Josep Enric Llebot, que ja va ser secretari de Medi Ambient amb el govern convergent d’Artur Mas, i després del catedràtic de geografia física de la Universitat de Barcelona Javier Martín Vide. Ara Calvet té ja el nom per desencallar aquesta problemàtica.

L'adeu de Puig –confirmat per cinc fonts diferents– arriba després que l’ àrea d'investigació de l'ARA destapés el 5 de setembre una sèrie d’irregularitats que hauria comès la direcció del Meteocat aquests últims anys: processos d’adjudicació únicament amb la signatura de Puig i sense validació dels tècnics –contravenint el procediment intern– i informes tècnics que van fer empreses externes a les quals es va acabar adjudicant el mateix projecte posteriorment.