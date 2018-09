Irregularitats en les adjudicacions d’Oriol Puig al Meteocat

El Servei Català de Meteorologia (Meteocat), que dirigeix Oriol Puig, hauria comès irregularitats en les adjudicacions de projectes durant els últims anys. Aquest organisme, que pertany al departament de Territori i Sostenibilitat, ha tirat endavant processos en què només apareix la firma del director, contravenint el procediment intern que regula aquest ens públic. Es tracta d’informes, plecs de prescripcions i justificacions de despesa en què no hi ha les firmes dels tècnics perquè consideren que els preus pagats pel Meteocat estaven inflats o es fixaven condicions per afavorir determinades empreses. El llistat d’exemples al qual ha tingut accés l’ARA és llarg: certificacions de campanyes publicitàries, auditories de radars, desenvolupament de funcionalitats d’una aplicació i informes de justificació de despesa del radar de Vallirana.

A més a més, la investigació de l’ARA ha revelat que hi ha informes tècnics sobre projectes que, en lloc de fer-se des del Meteocat, els ha fet Danilo Ivovich, un empresari del sector i col·laborador estret de Puig. Projectes que després s’han acabat adjudicant a empreses del mateix Ivovich. És el cas d’un estudi d’un nou laboratori de calibratge i sensors meteorològics del novembre del 2017 per valor de 17.870 euros, que guanya Ingenieros Consultores Barenton, propietat del mateix empresari que havia fet l’informe tècnic previ. De fet, molts plecs de prescripcions -que serveixen per determinar les característiques d’una posterior adjudicació- han passat per les mans d’Ivovich, que, d’altra banda, s’ha encarregat de fer algunes obres per al Meteocat, com el radar de Vallirana (90.768 euros). Així, Ivovich va fer al maig quatre plecs tècnics sobre el radar de Puig d’Arques, i dos d’ells incloïen pressupostos de 39.740 i 39.921 euros per a dues obres, just per sota dels 40.000 euros a partir dels quals ja no es pot adjudicar una obra sense fer un concurs públic. No va tirar endavant perquè internament els tècnics van considerar que era un concurs partit i que calia agrupar-ho tot en un sol projecte, per al qual calia una licitació pública.

Durant els últims anys s’ha donat l’ordre de fer pagaments a les empreses Induworks (propietat d’Ivovich) i MCV sense tenir la certificació corresponent que les feines estiguessin acabades. Malgrat que l’àrea de gestió econòmica proposava fer el pagament un cop es certifiqués que les tasques estaven acabades, tal com indica la llei de contractes, Puig va sol·licitar avançar-ne una part.

Consultat per l’ARA, Puig remarca que l’ens que dirigeix ha superat totes les auditories de control de la Generalitat sense haver rebut “cap indicació” d’haver “incomplert cap reglament”. El Meteocat no ha “creuat cap línia vermella” en tot el que fa referència a “licitacions”, conclou.

Competència ho investiga

Precisament, MCV és una de les empreses que estan sent investigades per possibles pràctiques anticompetitives per part de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO). El 6 de juny es van fer inspeccions, també a l’empresa ADASA, en relació a les adjudicacions del Meteocat a aquestes dues companyies. La sospita la va aixecar un contracte d’adquisició d’equips de la Xarxa de Radars del Servei Meteorològic de Catalunya, per valor de 69.250 euros, i que es va dividir en sis lots. ADASA, del grup Comsa, va presentar una oferta amb una rebaixa de 171 euros, mentre que MCV no va rebaixar cap euro. Les dues companyies es presentaven per separat a aquest concurs públic després de tres anys de fer-ho conjuntament en algunes licitacions, en forma d’UTE (unió temporal d’empreses). El fet que les rebaixes en el preu fossin mínimes va fer sospitar als serveis jurídics del departament d’un possible pacte entre les dues empreses. El cas es va traslladar a l’ACCO, que va sol·licitar totes les licitacions d’aquestes companyies i va acabar incoant un expedient sancionador a les dues empreses i a tres directius, entre els quals el mateix Puig.

La multa a ADASA i MCV podria arribar al 10% del seu volum de negoci, i fins a 60.000 euros per als directius. Segons fonts del cas, s’han trobat indicis de pràctiques anticompetitives, però si es detectés que hi ha elements que sobrepassen l’actuació de l’ACCO es derivaria a Antifrau.

CV i ADASA són dues de les empreses que treballen més per al Meteocat: com a UTE s’han endut contractes per valor de 730.000 euros, mentre que MCV ha facturat més de 6 milions i ADASA un milió i mig. Un responsable d’aquesta última empresa reconeix a aquest diari que els va sobtar en el seu moment la proposta que Puig els va traslladar per presentar-se als concursos de la mà de MCV, i que en les converses va quedar clar que era l’única opció que els quedava.

L’abril del 2014 l’UTE es va adjudicar el subministrament de material divers per al radar de Vallirana per valor de 442.800 euros. El contracte no incloïa la posada a punt, que sí que preveia l’oferta de la mateixa UTE d’un any abans per 464.660 euros. Això vol dir que el Meteocat va haver d’afrontar una despesa d’uns 60.000 euros addicionals per cobrir aquesta altra operació. Per tant, en poc més d’un any, com que no es va incloure la posada a punt del material, l’increment de preu del contracte va ser d’un 13%, un fet que la direcció del Meteocat no va considerar rellevant i va tirar endavant tot i l’oposició dels tècnics. El 2008, sis anys abans, el preu pel subministrament d’aquest mateix material per al radar de Puig d’Arques havia sigut de 204.000 euros, menys de la meitat.

Aprofitament personal

El 29 de maig passat, Puig va enviar una carta a Teòfil Miquel Gibert, l’home que s’encarrega dels projectes de MCV i alhora polític convergent a Vallirana, per remarcar que l’UTE haurà de compensar amb 1.050 i 1.622 euros l’ús d’una de les quatre places de pàrquing que té el Meteocat a les oficines del carrer Berlín. Els testimonis consultats neguen que aquesta plaça s’hagi utilitzat, mentre que Puig, en canvi, hi té sempre el seu cotxe -un Mercedes al qual se li ha arribat a acabar la bateria pel desús- i utilitza sempre un dels cotxes que el Meteocat va adquirir fa poc. Fins i tot en dies festius. Un fet del qual està al corrent la secretaria general del departament de Territori, que ha rebut dues notificacions sobre aquest tema.

Amb Puig, el Meteocat ha participat amb dues empreses més en una UTE per optar a adjudicacions d’Aeroports Públics de Catalunya. Qui va gestionar-ho tot va ser Àlex Bach, administrador de l’empresa Aeria Inversiones Aeronauticas, que va ser participada per Casigrany Investments, empresa del mateix Puig, i de la qual va formar part Enric Ticó, alt càrrec dins l’administració convergent, vinculat també al departament de Territori i Sostenibilitat.

Oriol Puig, germà de l’exconseller Felip Puig, va dirigir aquest organisme entre el 2002 i el 2004. Durant l’etapa del tripartit va ser cessat i va recuperar el càrrec a principis del 2011. Des de llavors, tal com ha pogut comprovar l’ARA amb una quinzena de fonts, hi hauria hagut irregularitats en algunes licitacions. A més a més, ha fet servir un treballador del Meteocat per a qüestions personals -d’encàrrecs privats a fer de xòfer per a familiars- i també relatives a les seves pròpies empreses, com ara la societat Viniteca.