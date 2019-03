La PAH Barcelona demana que un edifici buit des de fa dos anys del carrer Aragó sigui habitatge social

La PAH de Barcelona ha lliurat aquest dimecres diverses sol·licituds a l'empresa inversora Norvet per demanar que un edifici de la seva propietat situat al carrer Aragó 477 sigui cedit a l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu que l'habiliti com a habitatge social, i també per reclamar que aturin les demandes civils que han interposat sobre sis famílies que estan ocupant l'edifici, que s'enfrontaran a un judici el 26 de març.

La portaveu de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha explicat davant els mitjans que l'edifici fa dos anys que està buit i ha criticat que l'empresa va comprar 15 edificis de la ciutat "per especular amb l'habitatge".

Els ocupants del pis, presents també en l'atenció als mitjans, han explicat que són víctimes de desnonaments i que l'Ajuntament no els va donar accés a la taula d'emergència social, a alguns perquè vivien en habitatges considerats locals comercials i a d'altres per situació d'irregularitat per estrangeria.

Una de les veïnes que ocupen un dels pisos, la Karima, ha apuntat que la disjuntiva era o dormir al carrer o ocupar: "L'ocupació és un delicte però no me'n penedeixo perquè tinc dos fills a qui he de protegir", ha assegurat, i ha criticat que quan ha demanat ajuda a l'Ajuntament li han suggerit anar a la PAH, que al seu parer, no és qui ha d'atendre totes les persones sense habitatge.

Negociació amb l'Ajuntament

La portaveu de la plataforma ha assegurat que han intentat negociar amb el fons d'inversió per demanar-los lloguers socials, però segons ella mai s'han prestat a dialogar, i aquest dimecres, quan els han lliurat les sol·licituds, la seguretat de l'edifici de les oficines de Norvet no els ha permès l'accés.

En canvi, Delgado ha dit que es va obrir una negociació amb l'Ajuntament, "que no ha avançat prou", i ha sostingut que no entenen que se celebri el judici contra les famílies ocupants quan hi ha vies actuals de negociació amb el consistori d'Ada Colau.

Assetjament als veïns

Des de l'equip jurídic de la PAH, Josep Babot ha criticat que Norvet des de la seva arribada a Barcelona s'ha dedicat a portar a terme males pràctiques "per fer fora els veïns dels barris i ocupar-los amb pisos de luxe", i ha dit que han utilitzat l'assetjament com a mitjà habitual.

"Norvet mai ha volgut negociar. Sempre ha tractat els veïns amb menyspreu i han dilatat la negociació amb l'Ajuntament per intentar arribar a la data del judici i poder sortir-se amb la seva", ha criticat.

Segons Babot, aquestes accions han portat Norvet als tribunals amb querelles criminals, de les quals la PAH va informar a l'Ajuntament: "Esperem que aquesta setmana, que hem estat coneixedors d'una multa de 90.000 euros per assetjament, es faci el mateix amb aquesta empresa".

28 pisos

A l'edifici del carrer Aragó hi ha en total 28 pisos. Alguns estan ocupats per veïns amb contractes de rendes antigues i són els que, segons la PAH, també pateixen assetjament, d'altres estan buits després que Norvet no renovés lloguers als veïns, i sis són ocupats per aquestes famílies.

Delgado ha conclòs que volen que Norvet cedeixi tot l'edifici perquè Barcelona sigui exemple d'un canvi de paradigma: "No volem només el 30%", ha sostingut.