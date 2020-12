Pfizer ajorna un dia el lliurament de la vacuna del covid per problemes logístics

Pfizer Espanya ajorna fins a aquest dimarts el lliurament de les vacunes contra el covid-19 compromeses a Espanya i set països europeus més per “un problema en el procés de càrrega i enviament” des de la fàbrica belga de Puurs. La farmacèutica assegura que la situació ja està “resolta” tot i que no podrà evitar l’endarreriment d’unes hores en el lliurament d'unes 350.000 dosis al ministeri de Sanitat. Això farà que la campanya a Catalunya no pugui començar amb força dimarts com estava previst. I és que l'operació de fer arribar la vacuna a tot el territori europeu simultàniament suposa un repte molt complex.

Vacunar Europa, una missió difícil

La primera etapa de la campanya de vacunació a Espanya inclourà gairebé 4,6 milions de dosis per immunitzar 2,2 milions de persones. "Hem començat amb una vacuna, però esperem l'autorització de més vacunes que hem adquirit, i la fi arribarà quan haguem assolit un percentatge d'immunitat suficient, que es fixa a l'entorn del 70%", ha dit aquest matí el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al programa Hoy por hoy de la Cadena SER. Està previst que aquest moment arribi a finals de l'estiu vinent.



Salvador Illa ha precisat que el problema de la farmacèutica era que no podia garantir el control de la temperatura durant el transport. També ha dit que està previst que la vacuna de Moderna s'autoritzi el dia de Reis, tot i que desconeix quantes dosis n'arribaran a Espanya. Europa n'ha comprat 80 milions i està previst que Espanya en rebi 8. "Serà un procés llarg", ha dit el ministre, que creu que a finals de l'estiu de 2021 hi haurà un percentatge significatiu de la població espanyola immunitzat.

A l'espera de les dades d'aquest dilluns

Les dades d'incidència del covid a Espanya no s'actualitzen des del dia 24, i el ministre de Sanitat ha dit que "no hem d'abaixar la guàrdia" perquè la tendència de casos va a l'alça. Illa creu que la població està "conscienciada" i a l'espera de com interpreten les dades els experts del ministeri. "S'ha de fer un seguiment diari i cal donar-se temps per veure els efectes de les mesures. Hem après que cal actuar amb agilitat quan es produeix un canvi de tendència com ara", ha dit. "El gener i el febrer no seran mesos senzills", ha advertit.