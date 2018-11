Quinze okupes destrossen mobiliari en horari laboral a la seu de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona ha posat avui una denúncia als Mossos d'Esquadra després d'haver sofert destrosses i pintades a l'interior de la seva seu en horari laboral a la Via Laietana, signades amb el símbol okupa. L'atac ha obligat a aturar durant una estona l'activitat a la cambra.

El treballador de la cambra Joan Sánchez ha explicat al diari Ara que la irrupció ha durat "uns cinc minuts" i que els treballadors s'han portat "un bon ensurt". "A una de les dones li han tirat pintura per sobre", ha explicat. "Portaven caretes, una d'elles d'Anonymous, i també perruques i mocadors que els tapaven la cara", ha afegit.

"Cridaven 'especuladors' i 'ocupació'", ha detallat Sánchez, que quan ha sortit del seu despatx ha rebut una advertència per part d'un dels joves: "Quedeu-vos al despatx que si no prendran mal". "Venien aquí a fer el numeret", opina el Sánchez, que en cap moment s'ha sentit amenaçat.

El gerent de la institució, Óscar Gorgues, ha reconegut al diari Ara que, tot i que havien rebut aquest tipus d'atacs altres vegades, "mai abans amb tanta contundència". "Hi ha molts ordinadors que no sabem ni funcionen, han ruixat esprais als teclats i a les ranures, els han empès i han caigut", ha explicat Gorgues. "No hi ha hagut violència física, però sí emocional", ha afegit. "Aquest tipus d'accions pot atemorir els propietaris i acabar perjudicant el mercat immobiliari", ha valorat.