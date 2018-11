Creen per primer cop plantes resistents a la sequera extrema que portarà el canvi climàtic

El canvi climàtic, a més d'episodis de pluges virulentes i inundacions, amenaça de comportar llargs períodes de sequera extrema, que posaran contra les cordes el futur dels conreus tal com els coneixem ara. La resistència de les plantes a llargs períodes sense aigua era fins avui limitada, però un equip de científics ha aconseguit per primer cop generar plantes que no tan sols sobrevisquin a l'escassetat severa d'aigua, sinó que ho facin sense interrompre el creixement.

"Fins ara, les modificacions genètiques que es feien per aconseguir una resistència a la sequera afectaven totes les cèl·lules de la planta, que parava de créixer i es quedava molt petita", descriu la directora del treball que ha liderat el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG), Ana Caño-Delgado. La recerca, pionera i que ha publicat la revista 'Nature Communications', ha aconseguit "desacoblar el procés" pel qual la resistència a la sequera equivalia a un fre en el creixement.

La descoberta, limitada encara al laboratori, s'ha fet amb una planta model –similar al que pot ser una "mala herba"– però aviat podrà provar-se al camp amb un cultiu de cereal, explica Caño-Delgado. El mecanisme és aplicable a espècies com l'arròs o el tomàquet, però té especial impacte en els conreus de secà. L'equip del CRAG ha triat assajar-ho amb un cereal poc conegut però amb unes propietats que el fan interessant: la melca. "És un cereal que pot substituir el blat i que ja es conrea en alguns indrets a Catalunya i, a més a més, és apte per a celíacs, explica Caño-Delgado.

En l'experiment del laboratori, l'equip, on també destaquen Norma Fàbregas i Fidel Lozano-Elena, ha actuat "com uns 'hackers' sobre el sistema de la planta". Malgrat que l'han sotmès a dues setmanes d'absència total d'aigua (l'equivalent a una sequera severa), han aconseguit enganyar-la actuant sobre les cèl·lules vasculars i enviant a les arrels sucres que fessin pensar que "tot anava bé i hi havia nutrients", explica la directora de la recerca. Així han aconseguit que la planta seguís creixent malgrat les condicions adverses.

La clau d'aquest èxit és que pot obrir les portes a d'altres en el futur: "Els mecanismes de resistència a la sequera són similars als de les inundacions, a les quals les plantes també s'hauran d'adaptar", explica la investigadora.