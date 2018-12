Plega Fernández Díaz, el crac del titular

Viure a l’oposició en política municipal vol dir batallar per cada segon de televisió, per cada destacat en un article de premsa. Ho sap bé el cap de files del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que hi ha passat 27 anys -en dues etapes diferents- i que ha convertit l’habilitat lingüística i els jocs de paraules en la seva gran arma. Hi suma, també, la capacitat de poder recordar sempre qui va votar què faci els anys que faci. El pare de conceptes com ara Taxalona, quan demanava abaixar l’IBI, o Can Trias, quan lamentava la gestió de l’anterior alcalde del desallotjament de Can Vies, va fer oficial ahir que no optarà a la reelecció. La batalla de Barcelona accelera els canvis i va aclarint incògnites. Si la setmana passada Ada Colau confirmava que es tornarà a presentar a l’alcaldia, l’actual cap de files del PP ja ha formalitzat que, com s’esperava, ell no serà l’encarregat de capitanejar la llista: quan acabi el mandat abandonarà l’Ajuntament per deixar pas a un nou candidat. Fernández Díaz és el més veterà dels actuals regidors del consistori i l’any que ve igualarà la fita de Joan Puigdollers, que, amb CiU, va estar 28 anys a l’Ajuntament.

El popular va fer pública ahir la seva renúncia recordant que ja feia mesos que havia posat la seva continuïtat a disposició del partit i fent balanç de bons moments en política, com quan va pactar amb Maragall actuacions per fer possible els Jocs Olímpics, i de dolents, com haver vist morir “companys” a mans d’ETA.

El PP fa temps que busca un independent perquè assumeixi el difícil repte de rellevar Fernández Díaz en unes eleccions en què, segons les enquestes, el partit ho tindrà difícil per aconseguir la presència al consistori. Un dels últims noms que han sonat com a relleu és el de Josep Bou, president de l’associació Empresaris de Catalunya, tot i que la direcció assegura que no hi ha cap decisió presa. L’anunci es podria fer aquesta mateixa setmana.

El PP, de la mà de Fernández Díaz, va viure el seu moment més dolç al consistori el mandat passat, quan va assolir els nou regidors, i actualment -després de la irrupció de Cs- en té tres. Amb la renúncia de l’actual cap de files del PP es confirma que només l’alcaldessa, Ada Colau, i el socialista Jaume Collboni opten de moment a la reelecció. Fernández Díaz no va concretar encara quin serà el seu futur, però sí que va deixar clar que no descarta dedicar-se a l’activitat privada, malgrat que algunes fonts també el situen al Parlament Europeu. En l’anunci del comiat davant la premsa va donar mostres de ser un gat vell en això de la política recordant negociacions com la que va servir per aprovar la Carta Municipal de la ciutat, el 1998. Marxa, això sí, sense haver aconseguit una de les obsessions que fa temps que persegueix: que les motos puguin circular pels carrils bus.