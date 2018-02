Plena ocupació als hotels de Barcelona pel MWC i ritme més lent a les corones

Els hotels de Barcelona penjaran el cartell de complet durant els tres primers dies del Mobile World Congres (MWC), amb 27.000 habitacions bloquejades per part de l'organització de la fira, les mateixes que l'any passat. Així, dilluns, dimarts i dimecres que ve serà pràcticament impossible trobar una habitació lliure a la capital catalana, una situació que enguany no tindrà lloc a les corones metropolitanes i municipis propers, on el ritme de les reserves s'ha alentit.

En poblacions com Sitges, on l'any passat es va fregar el 90% d'ocupació, preveuen arribar aquest any al 70% o al 80%. "Les previsions són una mica inferiors a l'any passat, tot i que hem d'acabar de veure si es confirmen", expliquen a l'ARA portaveus del Gremi d'Hotelers del municipi. Segons informen fonts del sector, la dinàmica s'ha repetit en diverses corones de Barcelona, com ara el Maresme o el Llobregat.

La caiguda en reserves s'allarga

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, descarta que el MWC hagi perdut força a l'hora d'atraure visitants, i atribueix la davallada als municipis de la corona al fet que "s'estan arrossegant les caigudes que els hotels han patit els últims mesos", fruit d'una combinació de circumstàncies, com ara els atemptats a Barcelona i Cambrils i els fets de l'1 d'octubre. "Al gener les reserves han caigut entre un 8% i un 10%, i els efectes de la davallada encara duren", argumenta en declaracions a l'ARA. Pel que fa a Barcelona, el MWC sens dubte ha permès remuntar les xifres que d'altra manera haurien reflectit també la caiguda de les reserves. "No tots els dies del MWC s'està arribant al 100% de l'ocupació, però sí els dies principals", celebra Casals.

Al gener, els hotelers de Barcelona van titllar de "fatídica" la caiguda del turisme els últims mesos de l'any a Barcelona, amb un 18% menys de facturació l'últim trimestre. Els pitjors mesos van ser octubre, novembre i desembre, amb una caiguda del 15% a l'octubre i novembre i del 25% l'últim mes de l'any. "Estem molt preocupats pel futur", va assenyalar aleshores Clos, que va apuntar a "un còctel de circumstàncies" com a causa de la davallada dels ingressos, que al seu parer inclou les vagues a l'aeroport del Prat, els atacs a les infraestructures turístiques (hotels i busos), els atemptats de la Rambla i Cambrils i, finalment, la situació política que es viu a Catalunya.

A banda dels hotels, els pisos turístics també notaran l'arribada del MWC. Més de 45.000 assistents al certamen dormiran en habitacions d'Airbnb, segons la plataforma, que calcula que els visitants deixaran durant la seva estada uns 40 milions d'euros. L'any passat van utilitzar Airbnb 40.000 persones, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 28 milions, segons la plataforma. Els apartaments turístics de Barcelona, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), també esperen una ocupació del 100%.

Girona també nota els efectes del MWC

L'impacte econòmic del Mobile World Congress tocarà també -lleugerament- Girona ciutat. Segons dades de l'Associació d'Hostaleria de Girona recollides per l'ACN, la previsió és que l'ocupació creixi entre un 3% i un 4%, en comparació amb allò habitual durant el mes de febrer, al llarg dels dies en què se celebri la trobada de Barcelona. Aquest augment s'atribueix bàsicament a dues raons. D'una banda, hi ha algunes empreses que aprofiten la connexió del Tren d'Alta Velocitat (TAV) per allotjar clients en hotels de Girona. De l'altra, també hi ha una part de l'ocupació que ve de turistes que busquen habitació a la ciutat perquè no poden pagar els preus que es demanen aquests dies a la capital catalana. Aquest increment es manté estable des de fa uns quatre anys, segons ha concretat el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras.