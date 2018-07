Premien la recerca en bacteris resistents i la conversió del CO2

Va jugar 10 anys d'extrem esquerre al futbol base del Barça, però va acabar estudiant química. De fet, el professor Rubén Martín ja havia tingut inquietud de petit pel diòxid de carboni (CO 2 ) i recorda que li preguntava al seu pare on anava "el fum negre que surt del cotxe". "S'acumula i se'n va", li responia el pare, encara que a Martín sempre li va quedar el dubte d'on anava a parar realment el CO 2 . Aquesta preocupació pel medi ambient ha fet que Martín hagi investigat sobre la conversió del CO 2 en àcids grassos. El professor, nascut a Barcelona el 1976, ha sigut el guanyador de la segona edició del premi a les ciències i l'enginyeria de la Fundació Banc Sabadell.

La Fundació també ha reconegut el doctor Daniel López Serrano, nascut a Múrcia el 1977, amb el tretzè premi a la investigació biomèdica per la seva recerca amb els bacteris resistents als antibiòtics.

Martín, llicenciat i doctor en bioquímica per la Universitat de Barcelona, actualment dirigeix un grup de recerca de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), a Tarragona. El jurat del premi ha destacat la seva investigació centrada en el diòxid de carboni. Martín explica que les emissions de CO 2 són demencials: "La situació no és optima ni gens viable". Per això subratlla que en la seva investigació captura el diòxid de carboni per transformar-lo en àcids grassos de la indústria cosmètica i agroalimentària. Això és possible amb un catalitzador que "atrapa" el CO 2 i els derivats del petroli: "El catalitzador que hem dissenyat és com una via de tren que agafa i deixa el CO 2 i els derivats del petroli –que serien els passatgers– en qualsevol moment del recorregut". Martí assegura que es premia "l'esforç col·lectiu" de l'equip del seu laboratori i en cap cas el seu esforç personal.

Els dos guardons, dotats amb 50.000 euros cadascun, posen en valor la trajectòria de joves científics en el camp de l'enginyeria, la biomedicina i les ciències de la salut. "Els premis reconeixen els millors científics del país en un moment crucial de la seva vida. Volen contribuir a la difusió de la bona ciència i a fer possibles els projectes", va explicar ahir el president de la Fundació Banc Sabadell, Miquel Molins. El jurat va afegir que els diversos candidats que optaven als dos guardons tenien "un nivell altíssim", i al final va decidir premiar la feina de Martín i López.