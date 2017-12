Pressió escolar per ‘indultar’ la línia 41

Salvar el 41. És l’objectiu d’un grup de famílies de l’Eixample -i rodalies- que veuen com l’avenç de la nova xarxa de bus de Barcelona pot complicar de valent els seus matins. Està previst que la línia 41, que és la que fan servir molts alumnes per arribar a les escoles de la zona alta del districte, desaparegui a la primavera quan entri en funcionament la nova V9, però el recorregut d’una línia i l’altra no és idèntic i obligarà alguns usuaris a caminar més o a fer un transbord. La implantació de la nova xarxa, que dibuixa corredors verticals i horitzontals que s’entrecreuen per facilitar els transbords, ja s’acosta al final i està comportant canvis en la mentalitat dels usuaris de l’autobús, acostumats a tenir línies de referència i a no haver de baixar del bus fins a arribar a destinació.

El nou sistema simplifica el dibuix de l’autobús a la ciutat però resulta complicat per a determinats usos. “Ara haurem d’agafar dos autobusos per arribar fins a una escola pública situada dins la nostra àrea d’influència, i fer-ho amb un nen de tres anys no és tan senzill”, lamenta Gemma Tost, que viu al barri de Sant Antoni -on recorda que hi ha una única escola pública- i forma part del grup de famílies que veuen amb preocupació els canvis previstos. Els responsables de la planificació de la xarxa consideren que el servei de la línia 41 quedarà substituït per la futura V9, que pujarà per Entença i baixarà per Viladomat, uns corredors que es defineixen com a més eficients que els que segueix el 41: Calàbria i Rocafort. Així ho van explicar en el procés participatiu sobre la xarxa. La decisió ha posat en alerta famílies d’escoles com Entença -situada en mòduls al recinte de l’Escola Industrial- i Eixample 1 -que és, també en mòduls, al costat de la Model-. “A les famílies que no tenim situat l’habitatge prop d’Urgell [per on passa la línia V11] ni d’Entença, ens tocarà caminar un bon tros, cada matí, amb infants de curta edat”, recull el text que difon l’Associació de Famílies d’Infants de l’Escola Entença, que demana mantenir el 41 per donar aquest servei de proximitat i per facilitar, també, l’accés a l’Hospital Sagrat Cor.