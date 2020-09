Illa proposa criteris uniformes anticovid a les grans ciutats de tot l'Estat per poder aïllar Madrid

" Madrid es Espanya dins d'Espanya. ¿Què és Madrid si no és Espanya?". La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va repetir aquesta frase fins a la sacietat el dilluns de la setmana passada en la compareixença conjunta amb el president espanyol, Pedro Sánchez per intentar consensuar una resposta conjunta a la segona onada del coronavirus. La resposta, ha tardat. Més d'una setmana d'anades i vingudes amb amenaça velada d'intervenció inclosa. Però al final el govern espanyol i la Comunitat de Madrid han arribat a un "principi d'acord" per activar noves restriccions a la zona més assolada per la pandèmia. El problema ara és que, pel camí, Ayuso ha aconseguit esquitxar la gestió de la resta de comunitats, tal i com pretenia fer des del principi. Una forma d'evitar haver d'aplicar les mesures pel seu propi compte. Malgrat les mesures estiguin fetes a mida per a la situació desbocada a la capital espanyola i tots els municipis que l'envolten.

El principi d'acord, en el marc de la taula de diàleg entre les dues administracions, contempla que en els municipis de més de 100.000 habitants de tot l'Estat s'estableixi un criteri "homogeni" per aplicar restriccions tant a la Comunitat de Madrid com a la resta d'Espanya. Ara bé, caldrà que la proposta s'aprovi en la reunió del Consell Interterritorial de Salut previst per demà dimecres. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha detallat em roda de premsa ja al vespre, després de reunir de nou la taula de diàleg entre les dues administracions, que la mesura té una afectació sobretot a la Comunitat de Madrid i que la intenció és que l'acceptin la resta de consellers de sanitat, de qui de moment ha trobat "bona predisposició".

De moment, des del departament de Salut, tot i lamentar que es tracti d'una mesura que suposa un " café para todos" la veuen amb bons ulls sempre i quan s'apliquin finalment restriccions a Madrid. Però insisteixen que a Catalunya sempre s'aplicaran mesures de contenció molt abans de la situació desbocada de Madrid amb una incidència de 781 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. La consellera de Saluta, Alba Vergés, ha assenyalat en una entrevista a Rac1 que l'acord entre Madrid i el ministeri de Sanitat suposa una "anomalia". "Fa setmanes que empenyem perquè el govern espanyol actuï a la Comunitat perquè no afecti d'altres territoris com Catalunya. I així amaguen la impotència per actuar en una comunitat que no ha fet el que toca", ha criticat Vergés.

Tres criteris per confinar

Els criteris per aplicar les restriccions en les grans ciutats seran tres. En primer lloc, que hi hagi una incidència de contagis de més de 500 casos per cada 100.000 habitants. En segon lloc, una positivitat en les PCR superior al 10%. I en tercer lloc que l'índex d'ocupació de les unitats de cures intensives sigui superior al 35%. A la pràctica els municipis afectats són només els de la Comunitat de Madrid. La capital espanyola supera amb escreix totes aquestes situacions, mentre que no Barcelona -amb una incidència els últims 14 dies de 168 casos per 100.000 habitants- està molt lluny d'arribar-hi.

L'objectiu del govern espanyol és que demà s'aprovin els criteris perquè les noves restriccions, que encara no ha detallat, entrin en vigor "de forma immediata". De totes maneres, Illa no ha detallat quan podrien fer-se efectives a la Comunitat de Madrid. Sí que ha avançat que seguiran tres paràmetres: la limitació de la mobilitat i dels contactes socials, la limitació dels aforaments i el reforç en la capacitat hospitalària i de detecció precoç. Ara bé, arriben en un moment en què la sanitat madrilenya ja està en una situació crítica, amb les UCI al 41% i després que els centres de salut hagin deixat de fer proves PCR als contactes estrets d'un positiu si no són convivents, persones vulnerables o bé tenen símptomes de coronavirus.

Cap altra comunitat té les UCI per sobre del 35%, tot i que l'Aragó, La Rioja i Castella i Lleó superen ja el 30%. La llista de municipis afectats es facilitarà demà dimecres després de la reunió tècnica de la interterritorial i de la comissió de Salut Pública. Madrid ja té actualment 45 àrees de salut amb restriccions. El ministeri demanava estendre-les a tota la Comunitat però Ayuso s'hi resistia per activa i per passiva mentre fa setmanes que d'altres governs autonòmics, no només el català, demanen aïllar la capital espanyola per evitar la propagació del virus. Nou dies després de l'entrada en vigor de les restriccions en els barris més colpejats per la pandèmia de Madrid, aquest dimarts han començat a mig gas els cribatges massius per saber l'afectació real del coronavirus, que podria ser més alta.