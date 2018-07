Prohibeixen que els menors estrangers dormin a la Ciutat de la Justícia

Els menors estrangers no acompanyats (MENA) no podran dormir més a la Ciutat de la Justícia. La jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, ha prohibit que els joves puguin quedar-se a la sala d'espera o en qualsevol altre espai del complex judicial des de les vuit del vespre fins a les vuit del matí. Caso ha afegit que la mesura afectarà els MENA que estan pendents que els identifiquin i els menors tutelats per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que han fugit del seu centre d'acollida. Les úniques persones que queden excloses de la prohibició són la resta de menors que han de passar a disposició de la fiscalia de guàrdia de menors.

La jutge degana també ha demanat al Govern que obri un equipament on es pugui fer el tràmit d'identificar els joves estrangers que arriben i determinar la seva edat. Segons Caso, s'hauria de posar en marxa un centre de primera recepció fora de la Ciutat de la Justícia, amb la presència de la unitat de menors dels Mossos d'Esquadra, que servís per fer les identificacions dels MENA.