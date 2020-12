Dos ferits crítics i quatre de greus en l'incendi d'una nau ocupada a Badalona

Almenys sis persones han resultat ferides greus, dues en estat crític, en l'incendi d'una nau industrial que s'ha declarat aquest dimecres poc abans de les nou del vespre a les cruïlles del carrer Guifré i el carrer Tortosa de Badalona. Hi ha una trentena de dotacions dels Bombers treballant per apagar les flames, que es concentren sobretot a la planta superior d'un edifici de quatre altures. L'edifici estava abandonat però des de fa almenys 10 anys havia estat ocupat per desenes de persones, la majoria d'origen subsaharià i en situació de màxima vulnerabilitat. A aquesta hora de la nit, els Bombers no han pogut accedir encara a l'interior de la nau.

"Molts dels ferits ho estan perquè han saltat des de la façana de l'edifici en flames", ha explicat David Borrell, cap operatiu dels Bombers. Els bombers han tret una trentena de persones, unes 15 per cada façana. L'incendi, del tot desenvolupat, ja fa impossible trobar cap més persona amb vida a l'interior de l'edifici, segons ha indicat Borrell.

En Moisés, que ha estat un dels primers de veure com començava l'incendi, ha tingut la sort d'estar al pis de baix quan s'ha iniciat el foc. "Ha caigut una espelma a terra, i com que tot era de cartró i de fusta, s'ha encès molt ràpid", explica. També recorda que han intentat apagar-lo però que en tot l'edifici només hi havia dos extintors i un no funcionava. En Moisés, de 52 anys i nascut al Marroc, porta 4 anys vivint en aquest edifici i ha sigut el primer que ha trucat els bombers per donar l'alerta. Als carrers del voltant, explica que l'incendi ha començat pel pis de baix i que molta gent de dalt no ha pogut baixar. "No sé què els hi haurà passat, he vist persones saltant", apunta, tal i com ha dit Borrell.

"Pot caure en qualsevol moment"

La consellera de Salut, Alba Vergés, que s'ha desplaçat al lloc dels fets, ha explicat que hi ha dues persones en estat crític. N'hi ha quatre de ferides greus i 11 de caràcter lleu ateses pels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) al mateix lloc de l'incendi. Els ferits més greus han estat traslladats als hospitals Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol i del Mar.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que també és a Badalona, ha remarcat que l'incendi és tan greu que ha deixat l'edifici en "clar risc de col·lapse": "Pot caure en qualsevol moment". Ha subratllat que la prioritat ara és apagar les flames –hi ha 28 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 5 de Barcelona– i posteriorment caldrà obrir una investigació per veure si l'origen del foc ha estat fortuït o provocat.

El SEM ha activat una quinzena d'unitats i ha muntat una àrea sanitària mòbil per atendre també les persones que han resultat ferides de menys consideració. Els Mossos d'Esquadra recomanen no acostar-se a la zona per qüestions de seguretat .

Continuem treballant amb 23 dotacions #bomberscat en l'incendi de #Badalona. Hem activat Grup de Suport Operatiu #GROS i Centre de Comandament #CCB. El foc encara està actiu. Segons les darreres informacions, consten 4 ferits greus. @BCN_Bombers @Badalona_GUB @semgencat @mossos — Bombers (@bomberscat) December 9, 2020

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha sigut un dels primers a referir-se a l'incendi i ha remarcat que es tractava d'un nau ocupada "il·legalment". Posteriorment, en declaracions als mitjans, Albiol ha qualificat l'incendi de "tragèdia" i ha insistit que totes les persones afectades que eren a l'edifici seran ateses i se'ls garantirà allotjament. Ha afegit que la prioritat i la urgència és ara extingir les flames i donar resposta als afectats.

Albiol ha assegurat que es tractava d'un edifici ocupat per unes 60 persones que l'Ajuntament tenia censades, tot i que no ha descartat que n'hi pogués haver més. "Garantirem que aquestes 60 persones no dormin al carrer, però la situació és complexa i l'Ajuntament no podrà estar pagant l'allotjament a persones que a més estaven ocupant un edifici, i ja ho havíem estat advertint", ha dit. L'alcalde popular ha assegurat que no hi vivien menors i ha apuntat que durant els pròxims dies s'haurà de parlar de la situació d'ocupació de l'edifici, que, segons ha dit, el govern municipal ja havia alertat que es produïa des de feia mesos. Ha explicat que 15 minuts abans que comencés el foc la Guàrdia Urbana de Badalona estava "fent un control de seguretat a l'edifici, precisament pels problemes de convivència i de civisme que es produïen".

En Moisès va acompanyat d'en Keita, un company nascut al Senegal que també ha sobreviscut a l'incendi i que contradiu Albiol. Ell porta sis anys vivint a l'edifici, i assegura que en aquests moments hi viuen entre 120 i 150 persones. "La gent que hi viu va variant amb el temps, han arribat a ser-hi 200 persones", assenyala. Afegeix, a més, que sí que hi havia vivint menors: els més joves diu que tenen entre 14 i 15 anys i que estan escolaritzats.

En Moisés, que avui fa anys -"El millor regal ha sigut poder-ne sortir"- ha pogut endur-se amb ell una bossa de nances i també ha pogut recollir algunes pertinences personals. En Keita només ha pogut agafar dues ronyoneres. Tots dos passaran la nit a casa d'un amic, que els acollirà.

En estos momentos se está produciendo un incendio en una nave okupada ilegalmente. Los concejales del gobierno con responsabilidad están en el lugar para coordinar las acciones. Lo primero es que no hayan personas afectadas. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 9, 2020

Badalona buida pel toc de queda

Poca estona després que s'iniciés l'incendi, Badalona ha quedat desèrtica, com la resta de municipis de Catalunya que estan confinats des de fa setmanes a partir de les 22 hores. Només hi han quedat les dotacions d'efectius que treballen en l'incendi. Cap curiós de mena que s'acosta al cordó policial per veure què ha passat. Simplement Mossos, Bombers, sanitaris, premsa i fum. Un fum negre que durant molta estona ha sortit de l'edifici, que està enmig d'un polígon industrial a camí entre el barri de Sant Roc i el centre de Badalona.

El silenci també és absolut, només se sent el so dels Bombers fent les tasques d'extinció de l'incendi i de tan en tan alguna sirena. A pocs metres de l'edifici, el SEM ha instal·lat una carpa groga, últimament present en la majoria de cribatges massius, que avui, però, tindrà la funció d'atendre als supervivents de l'incendi.