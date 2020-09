Què passa amb el Bicing? Més abonats però amb queixes

Només cal passejar una estona per Twitter per veure que diversos usuaris del Bicing, el servei de bicicleta compartida de Barcelona, no estan gaire satisfets. La queixa principal (que no és nova) és la falta de bicis a les parades, però les últimes setmanes també s’hi han sumat que moltes tenen les rodes punxades o el llum vermell encès -és a dir, que no es poden fer servir-, cosa que sobretot passa amb les elèctriques. Això ha coincidit amb un moment d’auge del servei, dels pocs afortunats que arran de la pandèmia no ha parat de tenir més clients. La bicicleta viu un impuls com l’únic mitjà de transport que té més usuaris que abans del covid-19 a la ciutat, i l’efecte cadena és que han pujat els usos del Bicing.

“Els últims mesos hem detectat un augment de vandalisme de dos tipus: punxades a les rodes i un mal ús del botó de bloqueig de les bicis”. Aquesta és una de les explicacions que més repeteix el Bicing quan respon a les queixes a Twitter, però no ha sigut l’únic desajust del servei. Fonts de l’Ajuntament de Barcelona expliquen a l’ARA que els mesos d’agost i setembre s’han produït “retards” en el subministrament d’alguns recanvis de les bicis. Una incidència que s’atribueix a la pandèmia i que ha repercutit en el nombre de bicis disponibles. Són els mateixos mesos en què també s’han detectat més desperfectes en els neumàtics “provocats pel desgast natural i la intensitat d’ús”. A l’agost i al setembre -segons les dades provisionals- s’han superat els usos de fa un any.

Per tant, pot morir d’èxit el Bicing? Encara és aviat per respondre a la pregunta, perquè el servei té previst completar el desplegament que es va anunciar quan va canviar l’empresa concessionària a finals d’any. Llavors hi haurà totes les estacions i les bicis operatives. Ara disposa de 5.000 bicicletes mecàniques i 1.700 d’elèctriques, i l’objectiu és que a finals d’any n’hi hagi 300 més d’elèctriques: en total 7.000. També caldrà veure si es mantenen els abonats -que paguen una quota anual.

Números verds als carrils bici

El que és inqüestionable és que, a més del Bicing, la bici s’ha diferenciat fins ara de la resta de transports perquè obté números verds. Segons les dades dels carrils bici de Barcelona, el nombre de vehicles que hi circulen -cal tenir en compte que inclouen bicis i també patinets i altres mitjans que hi poden passar- acostumen a ser més que abans de la crisi del covid-19. L’augment se situa per sobre del 10%, segons fonts municipals, però és variable perquè algun dia es registra un descens, influït per la meteorologia adversa.

Davant aquesta tendència ascendent de la bici a la capital catalana, un dels membres de Bicicleta Club de Catalunya, Adrià Arenas, considera que la pandèmia “ha fet accelerar” el canvi de mobilitat, però lamenta que encara és lent a Barcelona “perquè l’administració no se l’acaba de creure”. L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana el pla de mobilitat per al 2024 que preveu que la bicicleta representi llavors el 5% dels desplaçaments a la ciutat (el 2018 suposava el 2,3% dels trajectes). “L’objectiu hauria de ser arribar al 10%”, diu Arenas, que troba a faltar que no sigui un pla tan ambiciós com el de París.

Pel que fa al Bicing, Arenas valora que amb el canvi d’empresa que presta el servei -a principis de l’any passat- ja van créixer els abonats, però que amb el temps s’ha vist que les mancances són les mateixes que hi havia amb la companyia anterior. Segons el Bicicleta Club de Catalunya, els punts de millora continuen sent les estacions, “que haurien de tenir menys bicis però haurien d’estar més ben repartides per la ciutat”, i el manteniment, “perquè es mouen tot el dia”. Ara mateix les bicis elèctriques del Bicing tenen més de set usos al dia i les mecàniques al voltant de sis.