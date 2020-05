La Rambla ajusta preus per l'absència de turistes

En ple confinament a Barcelona no s'hi fa turisme, i això es nota amb especial força en punts com la Rambla o els entorns de la Sagrada Família. Buits, sense bullici ni una oferta constant de coses pensades per al turista. "Si algú demanés el got més gran de cervesa o de sangria i una palleta d'aquelles llargues de colors li posaria sense problemes, però ara la gent no vol això. Està clar que aquests dies les coses són diferents". És la una del migdia i el Mario, que treballa en un dels restaurants de la part baixa de la Rambla, tot just està acabant d'instal·lar-hi les taules, encara buides. L'horari no és l'únic canvi que han fet molts d'aquests locals, sinó que també han adaptat els preus a l'absència de turistes. La cervesa de mig litre, que abans valia entre 6,5 i 7,5 euros en funció de l'establiment, ara en costa un màxim de 4 en els diferents locals consultats per aquest diari. El tallat ja no arriba als 2 euros, mentre que abans podia superar els 2,5. En una de les terrasses el cobren ara a 1,65 i a la del costat, a 1,75. I alguns dels restaurants, de moment, han preferit no obrir.

"Hem hagut de fer canvis, està clar", reconeix el Nahim, un altre restaurador, mentre col·loca els cartells de reclam amb els preus de la cervesa i la sangria, que sí que han mantingut –hi ha coses que no canvien–. És l'hora de dinar, però ningú no menja paella en aquestes terrasses i tampoc no s'hi veuen grups compartint gerres de sangria. "La gent d'aquí prefereix les cerveses petites", admet el Mario. Diuen que els autòctons no els pregunten pel preu abans d'asseure's a la terrassa, que la gent en té moltes ganes –sobretot a la franja de passeig de la nit–, però que sabien que havien de fer aquest canvi per adaptar-se a la situació. Per seduir el públic local. Algun dels establiments no ha retirat taules per complir amb la reducció al 50%, sinó que les ha precintat per evitar que els clients s'hi asseguin, i en els bars que queden més amunt s'hi veuen més barcelonins gaudint de la reobertura de les terrasses que no pas a la part baixa, on hi ha moltes taules buides.

Qui també ha hagut de fer canvis per adaptar-se a la nova situació són els paradistes del mercat de la Boqueria. Alguns asseguren que les vendes els han caigut per sobre del 90%, i al pic del migdia els passadissos del mercat estan pràcticament buits de clients. Les parades de fruita ja no tenen sucs a la vista ni fruita envasada en plàstic pensada per als turistes. "Si em demanessin un suc ja els el faria, ara tinc molt de temps", assegura el Jaime, que treballa en una d'aquestes parades i lamenta l'absència de clients. El sentiment entre els comerciants és que els barcelonins no s'han reapropiat els espais ara que els turistes –a la força– se n'han retirat i el debat és el de l'ou o la gallina. Què va passar abans, ¿l'abandonament dels autòctons o els canvis en l'oferta per satisfer el públic turista?

La Cinquena Avinguda

Les dues xarcuteries obertes a l'accés entre el recinte del mercat i la Rambla diuen que aquests dies estan fent ofertes amb embotits, formatges i vins a un preu més econòmic per seduir compradors. "Avui encara no he fet ni una venda", lamenta Jordi Farrés, de la cansaladeria Farrés, que recorda que normalment aquell tram és com la "Cinquena Avinguda de Nova York" i que hi costa fins i tot caminar. Ara tot està desert. Expliquen que els primers dies la venda online els va fer una mica de flotador, però que amb el pas a la fase 0,5 la cosa va anar de baixa. "Aquí no hi ha vida de barri", lamenten.

651x366 La Rambla sense turistes / CRISTINA CALDERER La Rambla sense turistes / CRISTINA CALDERER

Encara hi ha moltes parades, de fet, que mantenen penjat el cartell informatiu dient que s'esperaran uns dies a obrir. "L'ideal seria poder recuperar el client local i que quan es reprengués el turisme en tinguéssim un de qualitat", diu Farrés. I amb això es refereix al turisme que s'interessen pels tipus de llonganissa, i no només al dels tours de creueristes que paguen un euro per la consumició i el punt més allunyat del vaixell que visiten és la Boqueria. "Segur que d'aquí unes setmanes tot s'anirà normalitzant", confia el Juanito, del Bar Pinotxo, amb la barra inusualment buida i treballant a un ritme relaxat: "La gent ha d'anar agafant confiança, i aquí sempre hi haurà lloc per a un client i un amic".

"Fa molta pena veure així la Rambla. Això no havia passat mai, ni després de l'atemptat, ni amb les crisis econòmiques", lamenta l'Albert, un dels quiosquers. Fa 30 anys que hi treballa i la imatge de la Rambla buida l'ha deixat colpit: "Jo soc ramblero, em va la marxa". Les vendes, esclar, també se n'han ressentit. Només alguna parada de flors ha obert i les dels antics ocellaires continuen tancades.

Barcelonins al Zurich

Qui no ha fet canvi en la seva oferta per l'absència de turistes és el cafè Zurich. "Els nostres preus no són cars per poder-te prendre un cafè en una terrassa a la plaça Catalunya", defensa Andreu Valldeperas, propietari i quarta generació de la família que regenta el local. El seu diagnòstic el corroboren asseguts en una taula l'Armando i el Javier, que creuen que els 4,4 euros que pagaran per un cafè i un tallat són un preu adequat pel lloc on estan i estan feliços d'haver-se pogut retrobar. I de fer-ho en el punt de trobada per excel·lència del centre de la ciutat. "Nosaltres ja teníem molta clientela local, molt client fidel, i ara hi ha molta gent que ens està descobrint", assegura Valldeperas. El cafè funciona ara amb 35 taules i no té previst demanar cap ampliació a l'Ajuntament.