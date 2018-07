El Raval, unit contra els narcopisos i l'estigmatització

Un centenar d'entitats del barri del Raval han signat un manifest per reclamar que es posi fi al fenomen dels narcopisos, que es destinin recursos per atendre els drogoaddictes i per demanar als mitjans de comunicació que no només expliquin les coses negatives del barri, sinó que també es facin ressò de les "realitats positives" per així "evitar l'estigma negatiu".

El manifest, que va presentar, entre d'altres, el director de relacions ciutadanes del Casal dels Infants, Enric Canet, denuncia que el Raval és "periòdicament objecte de controvèrsia" pel tractament que els mitjans de comunicació fan d'alguns dels problemes que s'hi produeixen i posen l'accent en el conflicte actual del barri: els narcopisos. Els signataris reconeixen que aquest problema "ha estat sempre present" al barri, però que "els últims mesos el conflicte al voltant del tema de la droga ha anat en augment a causa de l'existència de múltiples factors que s'hi relacionen de manera directa". Entre aquests factors, els veïns destaquen la presència d'organitzacions criminals, així com l'impacte del turisme atret pel consum, la situació geogràfica del barri, el gran nombre de pisos buits i la falta d'una normativa adequada.

Els signataris adverteixen que hi ha un "alt risc d'enquistament o cronificació d'aquesta problemàtica si no s'actua de manera immediata, coordinada i persistent". Davant d'aquesta amenaça, fan una reclamació de sis punts: una crida a la unitat d'acció de veïnat, col·lectius, organitzacions i institucions; màxima coordinació entre Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i govern de l'Estat; que no es faci un ús partidista dels problemes del Raval; un esforç entre propietaris i institucions per fomentar el lloguer social dels pisos que estan buits i evitar la gentrificació; suport dels mitjans de comunicació per presentar les realitats positives a part de les negatives i un reforç de recursos per atendre les persones consumidores.

Entre el centenar d'entitats que signen el document hi ha des dels Amics de la Rambla fins al Macba, passant per l'Associació de Mestres Rosa Sensat.